L'ancien pilote de l'Impact de Montréal occupait depuis le 12 janvier le poste d'instructeur adjoint du Los Angeles FC aux côtés de Bob Bradley.

Les Whitecaps ont une histoire riche, de leur passage en NASL à la CSL, en passant par l'USL, et maintenant la MLS. C'est un club doté d'un potentiel incroyable pour se développer et devenir un modèle pour les autres. Je crois en la structure du club et en la passion des personnes en place. L'entraîneur-chef des Whitecaps de Vancouver, Marc Dos Santos

Le Montréalais a notamment mené les Deltas de San Francisco au Championnat de la NASL en 2017 et a été nommé le meilleur directeur du circuit en deux occasions. Il a précédemment dirigé l'Attak FC de Trois-Rivières (2007 et 2008), l'Impact (2009 à 2011) et le Fury d'Ottawa (2013 à 2015).

Il a également été l'entraîneur de jeunes équipes au Brésil, avant de prendre la barre du Desportivo Brasil.

« Marc est un leader motivé et confiant, qui a connu du succès à tous les niveaux où il est passé, a déclaré le copropriétaire des Whitecaps, Jeff Mallet. Nous avons été impressionnés par sa capacité à fournir un plan clair qui optimise toutes nos ressources afin d'améliorer considérablement le club dans certains aspects essentiels. »

Les Whitecaps ont terminé au 8e rang de l'Association de l'Ouest avec une fiche de 13-13-8.

Le 25 septembre, la formation vancouvéroise a procédé à un changement complet de son personnel d'instructeurs même s'il ne restait que quelques matchs à disputer à la saison.

L'entraîneur-chef Carl Robinson, son adjoint Martyn Pert et l'instructeur des gardiens Stewart Kerr avaient tous été congédiés.