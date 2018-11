Kucherov a marqué deux buts et ajouté une aide, tandis que Stamkos a fourni un but et deux passes.

Brayden Point a réussi un neuvième filet et Yanni Gourde, un septième.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 33 tirs pour Tampa Bay. Le club va poursuivre son séjour à domicile jeudi contre les Islanders de New York.

Ryan Strome et Leon Draisatl ont été les buteurs des Oilers, qui vont rendre visite aux Panthers jeudi. Mikko Koskinen a repoussé 30 rondelles.