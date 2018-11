Les Devils avaient pourtant pris rapidement l'avance 2-0 en première période, mais les Sénateurs sont revenus au pointage grâce à deux buts en moins d'une minute avant la fin de l'engagement, ceux de Thomas Chabot et le premier du match de Mark Stone.

Stone en a ajouté un en deuxième, alors que Colin White s'inscrivait deux fois au pointage dans la période. En plus de ses deux buts, Stone a ajouté trois passes. En troisième, Ryan Dzingel et Magnus Paajarvi ont complété la marque pour les Sénateurs.

En tout, cinq des sept joueurs impliqués dans la vidéo ont obtenu des points contre les Devils. Dennis Wideman a été écarté de la feuille de pointage alors qu'Alex Formenton a été retourné dans les rangs juniors.

« Nous avons composé avec plusieurs choses et nous avons bien réagi. Nous devions répondre et nous l'avons fait. Nous allons de l'avant. Comme j'ai dit, c'est dur pour moi d'en parler parce que je deviens émotif. Ce n'est pas le genre de personne que je suis. Nous avons fait un bon travail comme groupe. Je l'ai dit depuis le début de la saison, nous avons tout un groupe. C'est impressionnant ce que nous avons comme talent et ce que nous pouvons faire », a déclaré Matt Duchene, qu'on peut entendre émettre certains des propos les plus acerbes envers l'entraîneur adjoint dans la vidéo publiée par l'Ottawa Citizen lundi.

Je veux prendre l'occasion pour offrir mes excuses les plus sincères à Martin Raymond. C'est tout une personne et un entraîneur. Et il ne méritait pas ce qu'on a dit. C'est tout ce que je peux dire. Je m'excuse en mon nom et celui de mes coéquipiers Matt Duchene

L'entraîneur-chef Guy Boucher a tenu à tourner la page après la rencontre sur la controverse.

« J'ai aucune allusion à faire sur des choses du passé sur lesquelles ça fait longtemps qu'on est passé à autre chose. Je pense que tous les joueurs se sont présentés ce soir. Tous les joueurs voulaient gagner, pour gagner. Point », a lâché Boucher.

Les Sénateurs jouent leur prochain match jeudi soir, à Ottawa, contre les Golden Knights de Vegas.