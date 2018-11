Ils étaient sept, fin octobre, dans une fourgonnette en Arizona : Matt Duchene, Thomas Chabot, Chris Wideman, Chris Tierney, Dylan DeMelo, Colin White et Alex Formenton. Raillerie, sarcasme, cynisme, ironie, tout y est passé pour tourner l’entraîneur adjoint en ridicule. Détail non négligeable, ça s’est passé sous l’œil d’une caméra de sécurité dont ils ignoraient la présence.

Ils se sont excusés depuis.

Formenton a été retourné à son équipe junior. Les six autres étaient sur la glace mardi matin à échanger des sourires entre eux et avec Raymond. Les caméras étaient présentes. Chacun se sentait observé. Malaise.

Nonobstant ses qualités, sa compétence, son amitié avec l’entraîneur-chef Guy Boucher, quelle ombre de crédibilité Martin Raymond a-t-il encore dans ce vestiaire?

Les Sénateurs ont fait ce qu’il était convenable de faire. Ils se sont rangés derrière Martin Raymond. De quoi auraient-ils eu l’air s’ils l’avaient congédié? Impensable.

Mais les impératifs de victoire les empêchent de sévir à l’égard des joueurs, sauf pour Formenton dont la performance justifiait déjà un retour chez les juniors.

Temps emprunté

Martin Raymond continue de faire son travail dans la tempête et au milieu de ses tortionnaires.

Mais on ne va pas sacrifier le groupe au profit de l’individu. Le calcul est élémentaire. Remplacer six ou sept joueurs pour donner l’exemple ou sacrifier un entraîneur adjoint pour lui en substituer un autre plus au goût des joueurs?

La réponse s’impose.

La grogne

En entrevue mardi, le vétéran Zack Smith nous disait se sentir mal pour ses coéquipiers.

Il ajoutait que si on l’avait suivi avec une caméra au cours de sa carrière pour l’entendre déblatérer contre ses entraîneurs, il n’aurait plus d’emploi et beaucoup de monde lui en voudrait.

Ce n’est pas faux. C’est un point de vue. C’est même à considérer dans l’évaluation de l’histoire.

Ça arrive.

Mais le tiers de l’équipe? Spontanément? Simultanément?

Martin Raymond a bien du courage.