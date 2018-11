Dans certains cas, il n'est pas exagéré de parler de controverse et même de scandale. Voici un rappel des événements des derniers mois.

15 décembre 2017

À la veille d’un match extérieur entre les Sénateurs et le Canadien de Montréal à la Place TD, le propriétaire Eugene Melnyk dénonce le faible appui de la population envers son équipe et brandit le spectre d’un déménagement si les assistances n’augmentent pas.

9 février 2018

Les Sénateurs mettent fin à leur association avec le président de l’équipe, Tom Anselmi, lequel avait succédé, un an plus tôt, à Cyril Leeder, l'un des pères fondateurs de l'organisation.

19 mars 2018

Quatre panneaux publicitaires géants avec la mention « Melnyk Out » (Melnyk dehors) font leur apparition à Ottawa. La campagne de sociofinancement à laquelle ils sont rattachés permet d’amasser plus de 10 000 $ en moins d’un mois.

7 avril 2018

Un an après avoir disputé le 7e match de la finale de l’Est, les Sénateurs concluent la saison 2017-2018 à l'avant-dernier rang de la LNH. La moyenne d’assistance aux matchs, 15 046 spectateurs, est la plus faible depuis que l’équipe dispute ses matchs au Centre Canadian Tire, à Kanata.

30 mai 2018

Le directeur général adjoint Randy Lee est accusé de harcèlement à la suite de commentaires faits dans le cadre d’une altercation avec le conducteur de la navette d’un hôtel de Buffalo.

Lee est suspendu par les Sénateurs. Il remet sa démission au mois d’août.

Randy Lee, directeur général adjoint, Sénateurs d'Ottawa Photo : Getty Images/Bruce Bennett

12 juin 2018

Un nouveau scandale éclate quand l’épouse du capitaine des Sénateurs, Erik Karlsson, dépose une demande de protection en justice à l’endroit de la petite amie de l’attaquant et coéquipier de son mari, Mike Hoffman.

Dans sa requête enregistrée à Ottawa, Melinda Karlsson allègue avoir été harcelée et intimidée. Elle affirme que Monika Caryk a publié des centaines de messages dérogatoires la visant elle et son mari.

Toujours selon Madame Karlsson, bon nombre de ces messages souhaitaient la mort de son enfant à naître. Prénommé Axel, le premier bébé des Karlsson est mort-né en mars.

19 juin 2018

Les Sénateurs envoient Mike Hoffman aux Sharks de San José, qui le cèdent à leur tour aux Panthers de la Floride.

Le directeur général, Pierre Dorion, dira deux jours plus tard que l’ambiance du vestiaire avait été brisée et qu’il souhaitait travailler avec des joueurs faisant preuve de caractère, de leadership et d’imputabilité.

Mike Hoffman Photo : Getty Images/Patrick Smith

10 septembre 2018

Le défenseur Mark Borowiecki et le propriétaire Eugene Melnyck apparaissent dans une vidéo produite par les Sénateurs où il est question de la reconstruction de l’équipe.

La vidéo de six minutes devient très vite virale parce le nom d’Erik Karlsson n’y est pas mentionné, alimentant du coup les rumeurs d’échange.

13 septembre 2018

Avec un an à écouler à son contrat et après qu’il eut rejeté une prolongation de contrat durant la période estivale, Karlsson est cédé aux Sharks de San José contre quatre joueurs et deux choix de repêchage.

Erik Karlsson, lors du bilan de fin de saison, le 9 avril dernier Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

4 novembre 2018

Au lendemain d’un cuisant échec de 9-2 contre les Sabres de Buffalo, les Sénateurs s’inclinent 4-3 en prolongation devant le Lightning de Tampa Bay et la plus petite foule de la saison, 11 364 spectateurs.

Il s’agit d’un sixième revers en sept matchs.

5 novembre 2018

Un reportage lève le voile sur une vidéo enregistrée à bord d’un véhicule Uber à Glendale, en Arizona.

On peut y voir et entendre sept joueurs des Sénateurs se moquer du travail de l’entraîneur adjoint Martin Raymond.

L’équipe émet un communiqué dénonçant une atteinte à la vie privée et les joueurs impliqués s’excusent auprès de Raymond et de leurs coéquipiers.