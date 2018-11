Un texte de Félix St-Aubin

L'apprentissage de Chaput se poursuit dans la Ligue américaine (AHL). Celui qui compte 313 matchs d'expérience dans ce circuit se retrouve désormais sous l'égide de Joël Bouchard et d'Alex Burrows, deux individus qu'il tient en haute estime en raison de leurs compétences et de leur feuille de route.

Le Québécois souhaite que sa nouvelle équipe, sa quatrième depuis la fin de son stage junior avec les Cataractes de Shawinigan, en 2012, qui s'était conclu avec la coupe Memorial au bout des bras, lui permette d'ajouter les outils nécessaires pour s'établir à temps plein avec le Tricolore.

Je suis un joueur qui essaie d'être à 100 % chaque fois que j'embarque sur la glace, qui n'a pas peur d'aller dans les coins de la patinoire, qui va tout donner et qui va frapper [l'adversaire] quand le besoin se fait sentir. Je pense que le système de Joël m'aide en ce sens. L'attaquant Michael Chaput

« [Burrows] a eu beaucoup de succès en se dirigeant au filet, en fonçant et en n'ayant pas peur d'aller dans les aires de jeu où certains joueurs n'aiment pas se retrouver, a enchaîné Chaput. C'est quelque chose que je respecte beaucoup et que j'aimerais faire autant que lui. C'est là que les buts se marquent. »

« C'est le message que j'essaie de passer à mes attaquants : "Si vous voulez inscrire des buts, il faut que vous alliez payer le prix devant le filet et vous mettre le nez dans la circulation" », a confirmé Burrows.

Chaput et Burrows se sont côtoyés à Vancouver durant près d'une demi-année. Le premier est débarqué en Colombie-Britannique à l'été 2016 après que les Canucks lui eurent offert un contrat à l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

Les deux hommes ont aussitôt connecté. Mais leur amitié ne nuit aucunement à la relation qui s'établit entre un entraîneur et son joueur.

« Ça va quand même assez bien. Ça fait assez longtemps que je côtoie Michael, on a été des coéquipiers, on s'asseyait ensemble dans l'avion à Vancouver et on jouait aux cartes. J'ai appris ses trucs », a lancé Burrows à la blague avant de reprendre son sérieux.

Maintenant que je suis un instructeur, notre relation est peut-être un petit peu différente, mais pas plus que ça. En tant qu'assistant-entraîneur, j'essaie d'être proche des joueurs, de m'assurer de les aider s'ils en ont besoin, peu importe la facette de leur jeu, et de leur donner des conseils pour qu'ils puissent s'améliorer. Michael répond très bien, je ne suis pas inquiet pour lui. Son éthique de travail est incroyable. L'assistant-entraîneur Alex Burrows

L'homme qui a mis fin à sa carrière de joueur pour devenir entraîneur il y a quatre mois a établi quelques comparatifs entre le style qu'il préconisait jadis et celui de Chaput.

« On est deux joueurs qui n'ont peut-être pas les plus grandes habiletés offensives, mais qui sont capables de produire en travaillant fort, en étant aux bons endroits et en allant au filet. Je dirais que Michael est meilleur que moi en désavantage numérique et au cercle des mises au jeu, où il est excellent. »

Alex Belzile et Michael Chaput Photo : Canadien de Montréal

L'effort avant les résultats

Au même titre que le Rocket, qui affiche un rendement de 4-7-1, Chaput n'a jusqu'ici pas mis les points en banque à la cadence espérée. Le centre a touché la cible 3 fois et a récolté 1 aide en 12 rencontres.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé.

« C'est comme pour l'équipe, les gars n'ont pas les statistiques personnelles qu'ils devraient avoir ou qu'ils mériteraient d'avoir, a expliqué Joël Bouchard. Je pense que sur une saison complète, ça va s'équilibrer [...] Les résultats viendront, il faut rester avec la bonne vieille recette de travailler et de persévérer là-dedans. »

« On développe des joueurs de hockey sur 200 pieds (61 m) qui seront prêts lorsqu'ils seront rappelés [prochainement] par le Canadien ou dans quelques années pour avoir un rôle entier à Montréal, a renchéri l'entraîneur-chef. Ça va se faire avec un jeu offensif et défensif complet. »

Joël Bouchard Photo : Canadien de Montréal

« Si on gagne et que les gars trichent partout sur la glace et ont des points, ça ne veut absolument rien dire pour moi, pour le Canadien, a affirmé Bouchard. On aurait des gars rappelés incapables de jouer ou qui participeraient au camp d'entraînement en n'ayant aucune chance de faire l'équipe, même s'ils ont de bonnes statistiques. »

À la lumière de ses performances durant le calendrier préparatoire, où il a eu l'occasion d'enfiler l'uniforme du Tricolore à cinq reprises, un sommet à égalité avec cinq autres joueurs, Chaput était bien en droit d'espérer noircir la feuille de pointage à un rythme plus soutenu.

« Statistiquement parlant, je n'ai peut-être pas les résultats que j'aimerais avoir, a avoué Chaput. Je veux travailler fort, me donner à cette équipe parce que j'aime le groupe qu'on a ici et gagner des matchs. Après ça, les résultats viendront. »

La formule prônée par Bouchard fait son chemin.