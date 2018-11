C'est la deuxième tempête que doivent affronter les concurrents, et elle est nettement plus forte que la première. Elle s'annonce particulièrement violente dans la journée de mardi.

L'Imoca d'Isabelle Joschke (Monin), l'une des six femmes engagées dans la course transatlantique en solitaire, a perdu son mât, brisé dans une mer forte et un vent soufflant à 30-35 noeuds (55-65 km/h). La navigatrice franco-allemande n'a pas été blessée.

Le monocoque Class 40 du Britannnique Sam Goodchild (Narcos : Mexico) a aussi démâté. Il se dirige vers Brest.

De nombreux bateaux, sur une flotte de 123 embarcations, ont préféré s'abriter durant la nuit dans les ports, notamment de Roscoff et de Brest.

En tête de course, les multicoques de catégorie Ultim s'en sortent bien, et devraient sans trop de souci échapper à cette grosse dépression.

Gabart avance, bien suivi du vétéran Francis Joyon (Idec Sport).

En classe Imoca, le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) est toujours en tête du classement.

Le Cléac'h chavire

Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire IX) qui avait fait les frais des perturbations météorologiques, a chaviré mardi au nord-est des Açores.

Le Cléac'h, l'un des grands favoris de la course, était en troisième place du classement Ultim, et naviguait sur 5 mètres de creux avec des vents de 30-35 noeuds (55-65 km/h).

« Le bateau semble avoir chaviré suite à la rupture de son flotteur bâbord », selon son équipe. On ne sait pas encore ce qui a provoqué la rupture du flotteur.

« Le Cléac’h a pu déclencher sa balise de détresse et communiquer avec son équipe technique à terre », a ajouté l'équipe. La direction de Course et l'équipe ont déclenché l'opération de sauvetage.

Le skipper est sain et sauf en sécurité à l’intérieur du bateau, a précisé l'équipe.