Échangé aux Golden Knights de Vegas avant le début du camp du Canadien, Pacioretty n’est plus envahi par une foule de caméras, micros et calepins de notes. Après un match ou une séance d’entraînement, il se peut qu’il y en ait deux ou trois, voire aucun.

« C’est certain que le paysage médiatique est très différent », a reconnu Pacioretty après l’entraînement des Golden Knights à Toronto, lundi.

Il y a des attentes dans chaque organisation. Mais dans un marché canadien, tout le monde sait que vous devez répondre tous les jours à des questions sur ces attentes. Max Pacioretty

Susceptible de devenir un joueur autonome sans compensation l’été prochain, confronté à un avenir nébuleux à Montréal, Pacioretty a accepté une prolongation de contrat de quatre saisons d’une valeur globale de 28 millions de dollars qui entrera en vigueur l’année prochaine.

L’entente est intervenue quelques heures à peine après que le Canadien eut envoyé Pacioretty aux Golden Knights en échange de l’attaquant Tomas Tatar, du jeune attaquant Nick Suzuki et d’un choix de deuxième tour.

« C’est un peu plus réaliste, a indiqué Pacioretty au sujet de sa relation avec les journalistes qui couvrent les activités des Golden Knights. Vous n’êtes pas à l’avant-scène jour après jour à répondre à des questions sur votre mauvais rendement. »

Pacioretty, qui a passé trois saisons à titre de capitaine du Canadien, est à l’écart du jeu depuis le 26 octobre en raison d’une blessure au haut du corps. L’Américain de 29 ans a participé à un premier entraînement avec contact lundi, et il pourrait jouer contre les Maple Leafs mardi.

Jeudi soir, les Golden Knights s’arrêteront à Ottawa pour y affronter les Sénateurs. Ils seront ensuite de passage au Centre Bell pour un match attendu contre le Canadien, samedi.

Interrogé sur le nombre de demandes qui lui ont été faites pour des billets en vue du duel de samedi, Pacioretty, à la blague, a répondu qu’il avait fermé son cellulaire pour « éviter d’atteindre la limite de sa carte de crédit ».

« Certains ont dit que c’était peut-être une bonne chose que ce match ait lieu tôt dans la saison, a ajouté Pacioretty à propos de son passage au Centre Bell à titre de visiteur. Ce sera agréable d’être de retour. J’espère pouvoir jouer. »

Pacioretty a récolté 226 buts et 222 mentions d’aide en 626 matchs dans l’uniforme tricolore. Il a également inscrit 19 points, dont 10 buts, en 38 rencontres éliminatoires.

À la recherche du temps perdu

Avec les Knights, Pacioretty a récolté deux buts en neuf matchs avant de devoir s’absenter en raison d’une blessure. Il a rejoint à l’infirmerie Paul Stastny, qui s’est blessé au bas du corps le 8 octobre. Le joueur de centre pourrait ne retrouver la patinoire qu’au mois de décembre.

« Nous avons pris du retard en ce début de saison, a reconnu Pacioretty. Si tu n’es pas en mesure de récolter des points et que tu ne joues pas, tu souhaites simplement retourner au travail pour aider l’équipe. »

À quatre points d’une place en séries éliminatoires, les Golden Knights ont amorcé la semaine au 30e rang de la LNH au chapitre de l’attaque avec une faible moyenne de 2,29 buts par match. À titre comparatif, la saison dernière, les Knights marquaient 3,27 buts par match en moyenne.

À sa première campagne, la formation de Las Vegas avait terminé au 5e rang du classement avec une récolte de 109 points.

Pacioretty, qui a commencé la saison au sein du trio de Stastny, souhaite que la chimie opère avec Alex Tuch et Erik Haula lorsqu’il reviendra au jeu.

« Je commençais vraiment à reprendre du rythme, a soutenu l’attaquant. Je commençais à jouer mon meilleur hockey depuis longtemps. »

Pacioretty a mis ses gants blancs lorsqu’est venu le temps de parler du directeur général du Canadien, Marc Bergevin. Il a affirmé qu’il « ne lui en [voulait] pas » et qu’il était impressionné des récents succès de son ancien club, qui a connu une saison de misère l’an dernier.

« Beaucoup de gars ont vraiment élevé leur jeu d’un cran et ils se sont repris en main, a analysé Pacioretty. Ça semble être le cas avec plusieurs équipes qui jouent dans de gros marchés et, lorsqu’il y a moins d’attentes, il y a moins de pression. On l’a vu l’an dernier avec les attentes envers les Golden Knights et la saison qu’ils ont connue.

« C’est plus facile de jouer lorsque tu n’as pas une pression constante sur tes épaules. »

Un fardeau que Pacioretty n’a plus à endurer.