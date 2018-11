Après s’être excusé auprès de ses partisans et des organisateurs, Nadal a précisé qu’il était aussi encore ennuyé par des douleurs à l’abdomen. Ce malaise l’avait contraint à se retirer du Masters de Paris la semaine dernière.

L'Espagnol n'a plus rejoué depuis son abandon en demi-finales des Internationaux des États-Unis, début septembre.

Nadal a dit espérer commencer la nouvelle année complètement guéri et en pleine possession de ses moyens.

« J'ai fait tout ce qui était possible pour arriver en fin de saison en bonne forme, à Paris comme à Londres. Malheureusement, j'ai eu un problème aux abdominaux à Paris la semaine dernière, et en plus, j'ai un ''corps libre'' à la cheville qui devait être enlevé », a-t-il précisé.

« Étant donné que ma blessure aux abdominaux m'empêchait de jouer à Londres, nous en avons profité pour le retirer et éviter des problèmes à l'avenir », a-t-il ajouté.

Son retrait du grand tournoi de fin d’année réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison ouvre la porte à l’Américain John Isner, 10e raquette mondiale.

Au classement de l’ATP publié lundi matin, Nadal a cédé la place de numéro un mondial à Novak Djokovic. Son forfait signifie que le Serbe est maintenant assuré de terminer l’année au sommet.