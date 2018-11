Federico Higuain, auteur d’un doublé au premier tour des éliminatoires contre D.C. United, s’est fait complice sur le but de Zardes avec une habile talonnade.

Début du graphique (passez à la fin) Perfection from Pipa on the assist. Fantastic finish by @gyasinho. #CLBvRBNY // @Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/iDQLyeL0Ce — Major League Soccer (@MLS) 4 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Même s’ils n’ont pas réussi à trouver le fond du filet, les Red Bulls ont été menaçants en attaque avec neuf tirs au but, contre six pour le Crew.

Bradley Wright-Phillips s'est notamment fait frustrer par le gardien du Crew, Zack Steffen, avec un arrêt in extremis de la main gauche en fin de match.

À lire aussi : [BILLET] La structure de formation de l’Impact encore sous la loupe

Calendrier des rencontres éliminatoires :

Matchs aller des demi-finales de l'Est, 4 novembre

• Crew de Columbus (5) c. Red Bulls de New York (1)

• New York City FC (3) c. Atlanta United (2)

Matchs retour des demi-finales de l'Est, 11 novembre

• Red Bulls de New York (1) c. Crew de Columbus (5)

• Atlanta United (2) c. New York City FC (3)

Matchs aller des demi-finales de l'Ouest, 4 novembre

• Timbers de Portland (5) c. Sounders de Seattle (2)

• Real Salt Lake (6) c. Sporting Kansas City (1)

Matchs retour des demi-finales de l'Ouest

• Sounders de Seattle (2) c. Timbers de Portland (5), 8 novembre

• Sporting Kansas City (1) c. Real Salt Lake (6), 11 novembre