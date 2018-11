Un texte de Jean-François Poirier

Johnny Manziel n'a pas tardé. Premier joueur à défiler devant les journalistes après une rencontre des joueurs avec les membres de la direction, le quart américain de 25 ans a exprimé sa joie de pouvoir enfin planifier une saison de football.

« J'ai déjà hâte à l'an prochain. Je sais où je vais jouer, il y a longtemps que je n'ai pas eu cette chance. Je me sentais plus à l'aise à chaque match. Je jouerai beaucoup mieux à mon retour. »

Johnny Manziel a aussi profité de ce dernier rendez-vous au Stade olympique pour manifester son appréciation à l'égard de ses coéquipiers.

« C'est un bon groupe de gars. Je m'étais ennuyé de cette camaraderie. Je ne savais pas à quoi m'attendre en arrivant ici. Ça a été une bonne expérience d'apprentissage, même si ça ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais voulu au chapitre du rendement. Ma conjointe et moi avons découvert Montréal et cette ville nous plaît beaucoup. Avoir la chance de jouer ici, je n'échangerais ça pour rien au monde. »

Manziel quittera donc Montréal lundi la tête en paix avec un contrat en poche d'une saison.

Dans un autre coin du vestiaire, Luc Brodeur-Jourdain abordait une potentielle 11e saison avec les Alouettes sans se bercer d'illusions. À 35 ans, il sait que le couperet peut tomber à tout moment.

« Si l'équipe juge qu'elle n'a plus besoin de moi, je vais l'accepter. Mais oui, j'ai encore envie d'être ici. Est-ce je me sens déclassé ou surclassé ? Non. Ma relation est très bonne avec l'organisation. Il n'y aura pas divorce houleux avec de la chicane. Si je peux inspirer des gens grâce à mon éthique de travail en me comportant en professionnel, je serai heureux. C'est ce que j'avais à partager. »

L'ailier défensif John Bowman, qui se retrouve dans une situation similaire à Brodeur-Jourdain, préfére attendre avant de dévoiler ses intentions en vue de la prochaine saison. À 36 ans, il doit aussi connaître celles des Alouettes qui lui ont suggéré de s'accorder cette période de réflexion.

« Est-ce que je suis prêt à entreprendre un entraînement de 7 à 10 mois pour m'engager dans l'aventure d'une autre saison ? Je dois d'abord m'interroger là-dessus. La direction ne m'a imposé aucune pression. »

Pas comme en 2017

Kristian Matte, lui, est manifestement heureux de l'effort fourni par les joueurs des Alouettes jusqu'au dernier match de la saison, même si l'équipe n'avait plus de chances de participer aux éliminatoires.

« Ce n'a pas été du tout comme ça en 2017. Ça se voyait que nous avions lâché. Les entraîneurs nous ont félicités pour notre acharnement. En deuxième moitié de saison, on offrait une bonne opposition. Ce sont des signes positifs. »

Le centre a aussi noté une amélioration dans le travail de l'entraîneur-chef.

« Mike Sherman a beaucoup appris sur le football canadien. Tous les entraîneurs américains vivent une première année d'apprentissage au Canada. À la fin de la saison, notre plan de match était beaucoup plus diversifié. »

La direction des Alouettes devrait à son tour dresser son bilan de saison jeudi.