Buono vient de compléter la dernière saison de son illustre carrière dans la LCF.

La Colombie-Britannique entamera les éliminatoires à Hamilton, dimanche prochain.

Les Lions (9-9) ont terminé quatrièmes dans l'Ouest, mais la règle de la passerelle leur permet de prolonger leur campagne. À l'enjeu: rendre visite au Rouge et Noir, le 18 novembre.

Les Tiger-Cats (8-10) ont fini deuxièmes dans l'Est, derrière Ottawa (11-7). Hamilton, qui a perdu trois matches consécutifs, joue à la maison en éliminatoires pour la cinquième fois en six ans. L'équipe a échappé le match ultime en 2013 et 2014.

Dans l'Ouest, Calgary (13-5) a devancé la Saskatchewan (12-6) et Winnipeg (10-8). Les Stampeders ont mis fin à une série de trois revers samedi, battant les Lions 26-9, à Vancouver.

Depuis l'avènement de la règle passerelle, en 1996, aucun club de cette catégorie n'a représenté l'Est au match de la Coupe Grey.

Également le 11 novembre, les Roughriders de la Saskatchewan accueilleront les Blue Bombers de Winnipeg, en demi-finale de l'Ouest. Le gagnant va jouer à Calgary le 18 novembre.

Buono, 68 ans, va prendra sa retraite une fois les siens éliminés - ou triomphants. C'est lui qui compte le plus de gains comme entraîneur dans l'histoire de la LCF, avec une fiche globale de 282-165-3.

Son rendement éliminatoire est 18-13, lui qui espère mener les Lions à un premier championnat depuis 2011.

Exploits individuels

Pour la deuxième année de suite, Andrew Harris des Bombers, un natif de Winnipeg, a été le meilleur demi offensif avec 1390 verges, 28 de plus que William Powell, du Rouge et Noir.

Mike Reilly des Eskimos a été le quart le plus productif pour une deuxième année d'affilée, avec 5562 verges.

D'haquille Williams, du club d'Edmonton, a été le meilleur receveur avec 1 579 verges en 88 attrapés, dont 11 touchés.

L'Ontarien Brad Sinopoli, du Rouge et Noir, a dominé le circuit avec 116 réceptions, un record pour un Canadien.

Charleston Hughes, des Roughriders, a mené la LCF au chapitre des sacs (15), et ce pour la troisième fois en 11 ans de carrière.

La recrue Lewis Ward, du Rouge et Noir, a raté une seule occasion de placement en 52. Ancienne star des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa, comme son coéquipier Sinopoli, il a réussi 46 bottés de précisions de suite.