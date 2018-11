Alyson Charles a remporté une deuxième médaille de bronze en deux jours au 500 m. Deux finales sont disputées sur cette distance par fin de semaine de Coupe du monde.

La Montréalaise a mené sa demi-finale du début à la fin pour se tailler une place en finale.

« J’avais des bonnes positions et j'ai bien utilisé mon départ explosif. Dans la finale, je me suis fait dépasser deux fois et je suis restée là pour le bronze.

« On s’améliore! [Cette première Coupe du monde,] ça me dit que je peux rivaliser à ce niveau. J’ai ma place sur le circuit. »

La patineuse de 20 ans a ajouté une autre médaille de bronze à son palmarès en participant au relais féminin. Les Canadiennes ont terminé au 3e rang, derrière les Sud-Coréennes et les Russes.

Début du graphique (passez à la fin) Les Canadiennes remportent le bronze 🥉 au relais féminin.



Écoutez en direct la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de l'ISU, à Calgary. https://t.co/ajiv4ae3PQ pic.twitter.com/Mul1Clcrui — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 4 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Au 1000 m, Courtney Sarault s’est contentée de la deuxième place en demi-finale pour s’assurer d’une place en finale. Elle n'a as eu la même chance que Charles dans sa finale.

La Néo-Brunswickoise était en bonne position pour obtenir une médaille de bronze en finale. L'argent était même dans sa ligne de mire à mi-course, quand la Chinoise Han Yutong a chuté, mais elle n'a pas eu les jambes pour mener sa course à terme, glissant en quatrième place au fil d'arrivée.

C'est Suzanne Schulting, des Pays-Bas, qui a remporté l'épreuve.

Samuel Girard a lui aussi terminé premier de sa demi-finale au 500 m. Il a évité le pire après un contact avec un rival sud-coréen. Troisième pour la majeure partie de la finale, il s'est fait coiffer dans le dernier tour par le Hongrois Shaolin Sandor Liu et a pris la 4e place.

C'est le Chinois Wu Dajing qui a gagné l'épreuve, devant le Kazakh Abzal Azhgaliyev.

Charles Hamelin, qui devait passer par le repêchage pour la première fois de sa carrière, a vu son parcours individuel s'arrêter avant les quarts de finale au 1000 m.

Au relais masculin, les Canadiens ont conclu l'épreuve au 4e rang.