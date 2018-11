Keitany a obtenu un chrono de 2 h 22 min 48 s, le deuxième meilleur temps de l'histoire. Elle a devancé sa compatriote Vivian Cheruiyot par 3 min 13 s.

L'Américaine Shalane Flanagan a fini 3e en 2:26,22.

La marque à battre de 2:22,31 a été établie par Margaret Okayo du Kenya en 2003.

Depuis 2014, Keitany n'a échappé que l'édition de 2017, où Flanagan avait triomphé.

Seules Keitany et Grete Waitz comptent quatre victoires (ou plus). Waitz, de la Norvège, a régné 9 fois entre 1978 et 1988.

Desisa au finish

Lelisa Desisa et Geoffrey Kamworor Photo : Associated Press/Craig Ruttle

L'Éthiopien Lelisa Desisa a triomphé du côté des hommes grâce à une accélération placée en fin de course.

Double vainqueur du marathon de Boston (2013, 2015) et trois fois sur le podium à New York, Desisa, 28 ans, a bouclé l'épreuve en 2:05,59.

Il a résisté au retour de son compatriote Shura Kitata (2:06,01) dans le final à Central Park.

Le tenant du titre, le Kényan Geoffrey Kamworor, invaincu cette saison, s'est classé 3e en 2:06,26.