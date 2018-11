Un texte d’Alexandre Gascon

Peut-être pas quand il était petit, mais depuis plus longtemps que le CH, assurément.

Les deux équipes ont donné un bon spectacle pendant deux périodes appliquant avec zèle leur recette : échec-avant harassant, revirement en zone neutre et contre-attaques vives.

Le Canadien a échoué à convertir ses chances; Tampa Bay n’a pas eu cet ennui.

Le talent offensif pur prolifère au sein de cette organisation. Le trio de Phillip Danault, à qui l’on assigne les tâches défensives les plus corsées, ne couvrait même pas l’unité de Steven Stamkos, Nikita Kucherov et J.T. Miller, c'est dire.

Claude Julien a jugé qu’il serait plus utile face à Brayden Point, Tyler Johnson et Yanni Gourde. Un choix défendable bien sûr, voire compréhensible, mais qui a laissé Stamkos et ses amis affronter Domi et les siens. Ce fut plus compliqué.

Miller et Stamkos ont chacun profité d'un revirement, le premier de Charles Hudon en zone défensive, le deuxième en zone neutre, pour se retrouver esseulé dans l'enclave et avoit tout le temps nécessaire de battre Price d'un tir juste.

Selon le site naturalstattrick.com, le Tricolore avait généré 12 occasions de première qualité pendant les 40 premières minutes de jeu contre seulement 6 pour l’adversaire.

C’était pourtant 2-1 en faveur du Lightning.

Et dès leur septième chance, les Floridiens ont mis le match hors de portée grâce au tir parfait de Stamkos oublié dans l’enclave.

Il y a eu des erreurs défensivement qui se sont produites et c’est une équipe qui profite de ses chances. Claude Julien au cours d'un bref point de presse

Un duel de gardiens

Il y a l’opportunisme donc, démontré ci-haut, et il y a le joueurs masqués devant leur filet.

Le gardien du Lightning, Andrei Vasilevskiy, a été égal à lui-même, soit exceptionnel.

Il a repoussé 35 des 36 tirs reçus et a volé un but à Joel Armia et Tomas Tatar au premier vingt.

« Il faut donner crédit à leur gardien, il était dur à battre ce soir », a estimé l’entraîneur-chef.

Le portier russe de 24 ans trône au sommet des victoires dans la LNH cette saison grâce à sa septième signée samedi soir.

Son taux d’efficacité sur les tirs de ,935 se classe au 3e rang des gardiens qui ont disputé au moins dix matchs et il n’accuse que deux millièmes de retard sur Devan Dubnyk au sommet de la pyramide.

Plus intimidant encore, en carrière contre le CH, Vasilevskiy se paie du bon temps comme en font foi ses statistiques. Il n’a plus perdu en temps réglementaire depuis son tout premier duel le 9 avril 2016.

Rendement d'Andrei Vasilevskiy contre le Canadien : Fiche : 5-1-2

Pourcentage d’arrêts : 93,3%

Moyenne de buts accordés : 2,08

Dans le vestiaire des vaincus, on a jugé lui avoir rendu la partie trop aisée.

« Ils ont fait un meilleur travail pour compliquer la vie de Price que nous sur Vasilevskyi. C’est trop un bon gardien, il n’allait pas en laisser passer des faciles », a décrit Brendan Gallagher.

« Il donnait beaucoup de retours, on n’a pas capitalisé. N’importe quel tir de la ligne bleue, quand il n’y a pas personne en avant, c’est facile à arrêter », a ajouté Nicolas Deslauriers.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Commentaires de Nicolas Deslauriers

À l’autre bout de la patinoire, Carey Price a arrêté les tirs qu’il devait absolument stopper, et n’a rien pu faire contre les menaces les plus périlleuses.

Face aux chances de grande qualité de l’adversaire, son efficacité s’élève à 77,14 % cette saison. Près de 4 % de moins que ce qu’il a maintenu sur l’ensemble de sa carrière, sans parler de ses belles années où ce taux explosait carrément.

Marc Bergevin disait dans son premier bilan que son équipe ne se fie plus autant qu’avant sur les performances de Price pour être compétitive. Une bonne nouvelle certainement.

Mais parfois, le CH en aurait encore besoin.