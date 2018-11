Le botteur des Tiger-Cats Lirim Hajrullahu a raté une tentative de placement de 49 verges sur le dernier jeu de la rencontre.

Les Alouettes (5-13) ont ainsi gagné un deuxième match de suite pour terminer la saison avec deux victoires de plus qu'en 2017, au 3e rang de la section Est.

Le receveur Eugene Lewis s'est distingué en captant des passes de touché de 30 et 75 verges. Pour sa part, William Stanback a accumulé 134 verges de gains combinés.

L'entraîneur-chef Mike Sherman avait prévu employer trois quarts au cours de la rencontre. Johnny Manziel a obtenu un huitième départ cette saison, mais il a cédé sa place derrière le centre après le premier quart. Il a complété quatre de ses cinq passes pour 59 verges de gains et une passe de touché.

Pipkin a ensuite oeuvré pendant le deuxième et la majorité du troisième quart. Il a été le plus productif avec 217 verges de gains sur huit passes complétées en 15 tentatives. Matthew Shiltz a pris la relève tard au troisième quart et son inefficacité a presque saboté la victoire des Alouettes. Il a complété trois de ses cinq passes pour 34 verges de gains et une interception.

Boris Bede a réussi un placement et deux transformations pour les Alouettes.

Les Tiger-Cats (8-10) étaient déjà assurés de terminer au 2e rang de la section Est et ils accueilleront les Lions de la Colombie-Britannique en demi-finale de l'Est le week-end prochain.

Quelques vétérans des Alouettes, dont Luc Brodeur-Jourdain et John Bowman, disputaient peut-être le dernier match de leur carrière.