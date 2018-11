L’entente lui rapportera 6 millions en 2019-2020 et 4 millions en 2020-2021, a indiqué l’organisation dans un communiqué.

« Pekka Rinne a été l’un des joueurs les plus importants dans l’histoire de notre équipe, tant sur la glace que dans la communauté, a expliqué le directeur général David Poile. L’organisation et Pekka souhaitent qu’il dispute la totalité de sa carrière avec les Predators. Ce nouveau contrat nous approche de cet objectif en plus de solidifier la situation de nos gardiens pour au moins deux saisons de plus. Nous estimons que le tandem de Pekka et Juuse Saros et l’un des meilleurs dans la LNH. »

Rinne présente une fiche de 4-1-0, avec une moyenne de buts accordés de 1,91 et un taux d’efficacité de ,940.

Il est le meneur des Predators au chapitre des matchs disputés (573) et des victoires (315).

Il ne lui manque que cinq gains pour doubler Miika Kiprusoff et devenir le gardien finlandais avec le plus de victoires dans la LNH.