D’abord Courtney Sarault, 2e au 1500 m, puis Alyson Charles, 3e au 500 m, ont remporté des médailles à la première finale de Coupe du monde de leur carrière.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Courtney Lee Sarault gagne l'argent à Calgary

À 18 ans, Sarault a détenu la tête de la course pendant une bonne portion, avant de se faire ravaler par la Néerlandaise Suzanne Schulting.

La photo-témoin a été nécessaire pour départager les deux patineuses. Schulting avait une pointe de patin d’avance sur la Néo-Brunswickoise, qui s’est traduite par un écart de neuf millièmes de seconde.

« C'est certain que je vise toujours l'or, mais je suis contente de ma course. Je n'ai pas trop réfléchi, j'ai vraiment voulu y aller à fond dès le départ et ça m'a bien servi. »

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Médaille de bronze pour Alyson Charles à Calgary

Charles, une Montréalaise de 20 ans, a suivi la Polonaise Natalia Maliszewska et la Néerlandaise Yara van Kerkhof dans la première des deux finales sur 500 m. La deuxième sera disputée dimanche.

« Je n'y croyais pas! a-t-elle dit, avant de se raviser un peu. En fait, ce n'est pas que je n'y croyais pas, mais ce n'était pas dans mes objectifs. J'étais venue ici pour apprendre. La majorité des patineuses qu'il y a ici, je ne les avais que vues à la télé, en espérant arriver à ce niveau un jour. Mais j'y allais une étape à la fois et ça s'est bien déroulé! »

Dans les autres finales, Steven Dubois, auteur d'un record canadien vendredi, a été exclu dans la finale B du 500 m. Pascal Dion a chuté en finale A du 1500 m et a terminé 5e. Samuel Girard a terminé premier de la finale B.