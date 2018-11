Un texte de Michel Chabot

Après sa première saison complète avec l’équipe de la Floride, au cours de laquelle il a inscrit 64 points, dont 25 buts, le natif de St-Narcisse-de-Beaurivage a accepté une prolongation de contrat de six ans d’une valeur de 31 millions de dollars.

« C'est quand même stressant, admet Gourde. Ce n’est pas tous les jours qu’on joue avec des montants comme ça. C’est stressant et impressionnant. Ce sont des expériences qui sont vraiment plaisantes à vivre.

On cherchait un contrat à long terme. Considérant mon parcours, j’ai voyagé beaucoup, j’ai été à gauche et à droite au début de ma carrière et je suis content de finalement avoir de la stabilité ici. Yanni Gourde

Gourde, qui a roulé sa bosse de à Worcester à Syracuse, en passant par San Francisco et Kalamazoo, apprécie pouvoir s’établir enfin dans un endroit qu’il apprécie.

« Le mode de vie à Tampa c'est vraiment plaisant. C'est une organisation exceptionnelle depuis le début de ma carrière. C'est ici que j'ai eu ma première chance. Dans ma tête, c'était avec eux que je voulais signer. Quand l'offre a été faite, c'était assez évident que je voulais signer ici. »

Depuis le début de la présente campagne, il compte quatre buts et huit passes à sa fiche en 12 rencontres. En fait, seul Brayden Point le devance à ce chapitre chez le Lightning.

Le directeur général Julien Brisebois n’a donc pas hésité à faire confiance au jeune homme de 26 ans, boudé au repêchage. L’entraîneur-chef Jon Cooper aime aussi beaucoup l’ancien des Tigres de Victoriaville.

« Il est implacable et il est tenace, comme certains gars à Montréal, les Paul Byron, Brendan Gallagher… Yanni Gourde et Jonathan Marchessault. Il y a un groupe de joueurs qui sont tous faits de la même fibre, ils ne trichent pas. Les entraîneurs ont besoin de ces joueurs méconnus qui les aident à donner de l’énergie à leur équipe. »

Sur les traces d’un autre Québécois

C’est également à Tampa Bay que Jonathan Marchessault a eu sa première chance, à 25 ans également, avant d’aller marquer 30 buts avec les Panthers de la Floride. Acquis par les Golden Knights de Las Vegas au repêchage d’expansion, Marchessault a ensuite signé un contrat de six ans pour 30 millions de dollars.

Son histoire a servi d’inspiration pour Gourde qui souhaite à son tour lancer un message d’espoir aux laissés pour compte.

« Jonathan m’a passé le message l’an passé. Il a montré que c’était possible d’avoir des contrats à long terme et d’avoir de la stabilité dans la LNH même si t’avais eu un parcours un peu différent de la norme. Je pense qu’avec l’entente que j’ai eue, ça prouve encore une fois que c’est possible d’avoir un cheminement différent et d’arriver dans la LNH et montrer que t’es capable de jouer ici. Ça fait juste prouver que c’est possible et j’espère qu’il va y avoir plus d’histoires comme ça. »

Cooper encense le Canadien

À quelques heures d’affronter le CH, Jon Cooper a flatté Claude Julien dans le sens du poil, à la lumière de l’étonnant début de saison que connaît sa formation.

J’allais parler des meilleurs entraîneurs dans la Ligue nationale depuis que j’y suis arrivé. Claude est certainement l’un de ceux-là. Je le respecte pour sa façon de se comporter et pour la manière dont ses équipes jouent. Un bon entraîneur va s’adapter au talent des joueurs dont il dispose. Il avait une équipe à Boston qui jouait avec un certain style et qui a trouvé une façon de gagner une Coupe Stanley. Maintenant il est ici, avec d’autres types de joueurs et il a trouvé comment en faire l’une des bonnes équipes en début de saison. Jon Cooper, entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay

Le Lighning qui trône au sommet de l’Association de l’Est avec 17 points, un de plus que le Canadien, les Bruins et les Maple Leafs, a fait sa marque, depuis quelques années, avec des attaquants petits et rapides. Cooper voit des similitudes quand il regarde les hommes que Claude Julien a sous la main.

« Ce n’est pas la plus grosse équipe, probablement similaire à ce que nous étions il y a quelques années, mais ils vous tueront avec leur vitesse et ils travaillent avec acharnement. C’est le genre d’équipe dure à affronter. On voit pourquoi ils vont bien. Tous ses gars ont acheté son système et ils ont probablement le meilleur gardien des 10 dernières années pour les sortir du pétrin. Ils font tout un travail. »