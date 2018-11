Dans un match qui n'avait aucune incidence sur le classement, les Argonauts ont terminé l'année en subissant une 14e défaite.

La troupe de Mark Trestman a été reléguée au dernier rang de l'Association de l'Est un an après avoir remporté la Coupe Grey, tandis que le Rouge et Noir amorcera les éliminatoires en tête de l'Est, après avoir conclu sa saison avec une troisième victoire d'affilée.

La formation ontarienne profitera d'abord d'une semaine de congé et poursuivra sa saison en finale de l'Est.

Plusieurs joueurs du Rouge et Noir n'ont pas pris part à la rencontre afin de se reposer en vue des éliminatoires, notamment le quart-arrière Trevor Harris, le receveur Brad Sinopoli et le porteur de ballon William Powell.

En l'absence de Harris, Davis s'est chargé de guider l'équipe durant la première demie et Danny Collins a pris les rênes lors des deux derniers quarts.