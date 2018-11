Un texte d’Alexandre Gascon

Les relents du triomphe de la veille enveloppaient encore l’ambiance autour de l’équipe. Hudon aurait eu toutes les raisons d’être fier de son match contre Washington et de prendre son temps pour attacher ses lacets dans le vestiaire avant de participer à l’entraînement optionnel.

Mais ce n’est pas son style.

Pendant que Brendan Gallagher sonnait le rappel des troupes et que Jesperi Kotkaniemi souriait de toutes ses dents jeudi soir, la prestation de Charles Hudon est passée un peu sous le radar dans la victoire du Canadien contre les Capitals.

Hudon avait été le point de mire à l’entraînement matinal avant la rencontre, mais ce match échevelé, enlevant, spectaculaire, au cours duquel les deux buts de l’espoir Kotkaniemi ont pris toute la place, lui a volé la vedette.

Pour la première fois de la saison, après avoir été laissé de côté à trois reprises, Hudon a quitté le quatrième trio pour obtenir sa chance avec des joueurs offensifs, en l’occurrence Max Domi et Jonathan Drouin.

Il avait parfaitement conscience d’être en audition, de devoir s’illustrer sur cette grande scène pour espérer y demeurer.

Le Québécois a disputé l’un de ses meilleurs matchs, même s’il n’a amassé aucun point. Il a joué plus de 17 minutes (17 min 4 s) seulement pour la quatrième fois en 87 duels.

Vendredi, après avoir participé à l’entraînement optionnel du CH, il commençait à peine à reprendre ses esprits.

« J’ai juste réalisé qu’il y avait un 1 en avant du 7, ça faisait changement, a-t-il lancé en riant. Ça fait du bien, je demande de jouer plus depuis longtemps. J’étais content de ma performance, de l’occasion et de la façon dont on a rebondi en troisième période », a résumé Hudon.

L’ailier du CH a bien paru sur le flanc droit, particulièrement dans sa zone, ce qui restait un point d’interrogation.

Il a créé des occasions de grande qualité tour à tour pour Max Domi et Victor Mete et a dirigé quatre tirs sur le filet du chancelant Braden Holtby.

Bref, il a démontré qu’il possède les atouts pour être une menace. Mais une menace constante? Voilà le mot clé.

« On n'est pas surpris, il est capable de faire ça. Mais on a vu ça l’an passé aussi en début de saison. Le défi de Charles, cette année, va être de jouer de cette façon-là pour l’année complète. L’année passée, à la fin de la saison, il a eu beaucoup, beaucoup, de difficultés. C’est tout à fait normal pour un joueur de première année. Maintenant, son défi est d’être le plus régulier possible pour les 82 matchs », a fait savoir son entraîneur-chef.

Des ailiers plein les bras

La compétition interne, paraît-il, c’est sain. Le Tricolore doit être une équipe en santé.

Claude Julien a de nombreuses options pour compléter son top 6. Le trio de Phillip Danault est intouchable pour le moment et le tandem Drouin-Domi, quoique légèrement en baisse depuis deux rencontres, a produit des flammèches.

Le dernier poste est à pourvoir. Artturi Lehkonen s’est bien débrouillé dans ce rôle, mais l’entraîneur vient de le réunir avec ses compatriotes et le trio finlandais a fourni deux buts importants dans la remontée contre les Caps.

Paul Byron est sur le point d’effectuer son retour; il s’est entraîné avec neuf autres courageux vendredi matin.

Paul Byron était à l'entraînement, jeudi matin, à Brossard Photo : The Canadian Press/Paul Chiasson

Après un début de campagne fracassant, il s’est effacé à la gauche de Kotkaniemi. Julien pourrait être tenté de le relancer en exploitant son véloce coup de patin avec Drouin et Domi.

« Oui, je suis content qu’il revienne, mais non, je ne veux pas partir de là », a déclaré candidement Hudon.

Et que dire de Nikita Scherbak qui ronge son frein depuis le camp d’entraînement. Il retrouve présentement la forme à Laval et on le voit mal se démarquer au sein d’une quatrième unité avec Matthew Peca et Nicolas Deslauriers par exemple.

On a besoin de tout le monde, tout le monde a un rôle à jouer et doit l’accepter. Avec le temps, les choses tombent en place. Claude Julien

Le temps peut arranger les choses si des blessures surviennent ou si la direction effectue un quelconque mouvement de personnel.

Sinon, certains joueurs sont condamnés à sauter leur tour de temps à autre ou à jouer dans le quatrième trio, ce qui, aux yeux de l’entraîneur, n’est pas une calamité.

« Si Patrik Laine est capable de jouer dans un 4e trio, j’espère que Charles Hudon est capable aussi », a-t-il illustré.

Il n’y a pas si longtemps, le pilote du CH n’a pas hésité à envoyer Alex Galchenyuk sur cette unité. On se souvient comment cette histoire s’est terminée.