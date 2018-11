Ce nouveau pacte entrera en vigueur la saison prochaine et permettra au joueur de toucher 5,166 M$ par année, en moyenne, par année.

Âgé de 26 ans, Gourde a inscrit 4 buts et récolté 8 mentions d'aide en 12 rencontres jusqu'ici cette saison.

Le joueur de 1,73 m (5 pi 9 po) et 76 kg (171 lb) est deuxième chez le Lightning au chapitre des points. Il mène la colonne des passeurs. Il est aussi en tête de son équipe pour le nombre de buts en avantage numérique (3) et de buts vainqueurs (2).

« Nous sommes très heureux que Yanni fasse partie de notre organisation pour les saisons à venir, a dit BriseBois. Il personnifie notre identité, en tant qu'équipe, avec sa vitesse, sa résilience sur la patinoire et son attitude. Il est la preuve que le travail acharné et l'implication rapportent, et nous sommes heureux qu'il ait décidé de poursuivre sa carrière à Tampa Bay. »

Le hockeyeur originaire de Saint-Narcisse a marqué 35 buts et récolté 50 passes en 116 rencontres dans la LNH, toutes avec le Lightning. Il a aussi participé aux 17 matchs éliminatoires de la formation floridienne la saison dernière, au cours desquels il a inscrit 2 buts et 5 aides.

Yanni Gourde n'a jamais été repêché par une équipe de la LNH, et il a conclu sa première entente avec le Lightning le 9 mars 2014.

Il n'était pas non plus passé par le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il avait 18 ans quand il a finalement percé l'alignement des Tigres de Victoriaville.

Le Lightning rendra visite au Canadien de Montréal, samedi soir, au Centre Bell.