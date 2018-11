Le 14 octobre dernier, dans un match éliminatoire de la Coupe de la Première Ligue de soccer du Québec contre le FC Lanaudière, le joueur du CS Longueuil Daivy Makunsa a été victime d'insultes racistes sur le terrain. Le joueur du FC Lanaudière, qui a reconnu sa faute, a été suspendu pour 15 matchs.

Radio-Canada Sports a recueilli d’autres témoignages comme celui de Daivy Makunsa sur d'autres actes racistes en Première ligue de soccer et dans la Ligue de soccer élite du Québec (LSEQ), qui est aussi sous la responsabilité de M. Ebadi.

« Vous me surprenez parce que, si ces propos-là étaient échangés, si les joueurs avaient fait une plainte et l'avaient portée à notre attention, il y aurait sûrement eu des sanctions, comme le joueur qui j’ai suspendu 15 matchs », avait réagi le commissaire Ebadi.

Les six organismes qui réclament la démission de M. Ebadi lui reprochent « son déni et sa légèreté dans le traitement des cas de racisme qui lui sont rapportés », en plus de condamner fermement les gestes et propos racistes à l’égard des Noirs dans la Première Ligue de soccer du Québec.

Ces six organismes sont : La Table de concertation du Mois de l’histoire des Noirs de Québec

La Semaine d’actions contre le racisme (SACR)

Le C.O.R (communication, ouverture et rapprochement interculturel)

Le Collectif des femmes pour la promotion du Patrimoine immatériel en Francophonie

Le Centre International de Documentation et d’Information Haïtienne Caribéenne et Afro-canadienne (CIDIHCA)

Le Conseil panafricain de Québec

Ces six organismes s’inquiètent aussi de la « prévalence du racisme dans le milieu du sport au Québec » et demandent aux fédérations sportives et aux organismes sportifs de prendre des mesures rapides.

Ils interpellent aussi le nouveau ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, ainsi que la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, pour faire cesser le racisme dans le milieu du sport.