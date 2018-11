Un texte d’Alexandre Gascon

Les coéquipiers du Finlandais aussi prennent plaisir à le côtoyer. Ça crevait les yeux après la prestation de deux buts de la recrue.

Ils ont tour à tout tenté de le féliciter après le premier filet de sa carrière dans la LNH (même Carey Price est allé jusqu'au banc des siens), mais c’était peine perdue. Le toit du Centre Bell avait levé, les partisans étaient entrés en éruption.

« Il n’a rien entendu. C’est tellement un beau moment dans une vie », s’est amusé Charles Hudon qui lui a fait une longue accolade.

Depuis le début de l’année, la foule s’extasie dès que Kotkaniemi exécute une feinte, une quelconque manœuvre habile, même si elle ne mène à rien.

Lorsqu’il a accepté la passe de Joel Armia pour ouvrir la marque d’un tir vif dans la victoire de 6-4 du Tricolore contre les Capitals, l’adoration a atteint un autre niveau.

« C’était fou, je n’avais jamais entendu une foule comme ça », s’est exclamé Kotkaniemi encore ébahi, la cape du joueur du match négligemment jeté sur ses épaules.

Kotkaniemi a remis ça pour créer l’égalité tandis qu’il restait environ trois minutes à écouler à cette rencontre électrisante.

C’est comme si, après avoir passé 11 matchs sans marquer, les valves s’étaient ouvertes d’un coup.

« J’étais dans ses shorts l’année passée. C’est long, mais quand ça arrive, ça fait tellement du bien, ça a fait quasiment la même chose pour moi. La pression s’enlève et le deuxième but est arrivé tout de suite », a expliqué Hudon.

En effet, le numéro 54 a réussi ses deux premiers buts dans la LNH dans le même match…à son 12e l’an passé, à l’image du joueur de centre recrue.

C’était une question de temps avant que ça rentre.



Charles Hudon sur Jesperi Kotkaniemi

Peut-être, mais après 11 matchs, tout joueur de hockey au talent certain, au flair offensif, commence à se poser des questions.

Pourtant, on a toujours vu Kotkaniemi déambuler candidement dans le vestiaire, détacher les patins de ses frères d’armes le sourire aux lèvres, répondre aux questions des médias du mieux qu’il le pouvait dans son anglais encore un peu approximatif.

Bref, jamais tendu, en apparence.

« Un gars qui sourit comme lui, je ne pense pas qu’il est trop stressé, au contraire. Il est tellement content d’être ici, il veut faire partie de notre équipe. Ce soir, encore plus. Il a contribué. Il se sent bien et utile. Aucune raison de s’inquiéter, il ne se met pas de pression pour rien. Il se présente tous les jours, il adore le hockey », a résumé Claude Julien.

Un enfant dans la cour des hommes

On a vanté sa capacité d’adaptation, sa maturité. On pourrait ajouter sa force de caractère.

Voilà deux matchs que l’adversaire tente de le déconcentrer, mais rien n’y fait. Face aux Stars, le troisième choix du dernier repêchage a encaissé une solide mise en échec en plein centre de la glace sans broncher. Il a grincé des dents, sans plus, avant de s’atteler à la tâche.

Jesperi Kotkaniemi (au centre) a marqué son premier but dans la Ligue nationale en première période. Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Jeudi soir, il a tenu tête à T.J. Oshie et Matt Niskanen qui lui cherchaient noise après qu’il ait tiré vers le filet de Braden Holtby sur un hors-jeu.

Kotkaniemi commence à déranger.

« C’est quand même une assez grosse équipe Washington. Il ne recule devant personne. J’aime la façon dont il se comporte pour un jeune de 18 ans, il n’est pas intimidé », a renchéri l’entraîneur-chef.

Et il apprend vite. Du camp des recrues à aujourd’hui, il y a un monde de différence dans son jeu.

Brendan Gallagher s’est souvenu de sa première rencontre avec le jeune espoir.

« C’était après le premier match au camp des recrues contre Ottawa. Je l’ai croisé dans le corridor, je ne savais pas que ça n’avait pas bien été pour lui alors je lui ai demandé comment ça s’était passé.

« Il est parti à rire et m’a lancé qu’il avait eu une soirée difficile. Il était -2, mais quand même, dès le lendemain, il était souriant, content d’être à l’aréna. Ça peut faire du chemin, le fait que tu aies eu un bon ou un mauvais match, que tu te présentes et essaie de t’améliorer », a raconté Gallagher qui pourrait écrire une thèse sur la bonne attitude, le travail et l’acharnement.

En peu de temps, il a gagné la sympathie du vestiaire. Ses coéquipiers sont toujours disposés à parler de lui et semblent franchement impressionnés par sa progression.

Lorsque le symbolique plateau des 10 matchs approchait, moment à partir duquel la première année de son contrat de recrue commence à s’écouler, Claude Julien avait spécifié qu’il n’avait même pas eu de discussion avec l’organisation à savoir s’ils allaient le garder avec le club. Un bon signe évidemment.

L’entraîneur ne s’est pas plus avancé sur la possibilité que Kotkaniemi demeure à Montréal toute l’année après le match.

Mais disons que lorsque l’entraîneur fait valoir « qu’il n’a jamais paru ne pas être à sa place » depuis ses débuts, il offre une autre raison de sourire à son jeune joueur…si jamais il en avait besoin.