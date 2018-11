Le Crew l'a emporté 2-2 (3-2) et affrontera les Red Bulls de New York en demi-finales de l'Est.

Federico Higuain a inscrit les deux buts du Crew, son premier à la 30e minute et le deuxième en prolongation, à la 96e.

Frédéric Brillant avait ouvert la marque à la 21e minute pour les coéquipiers de Rooney, qui n'a pas été capable de faire la différence pour le club qui s'est transformé à son arrivée cet été du club anglais d'Everton.

La surprise du Real Salt Lake

Dans l'Ouest, Damir Kreilach a inscrit des buts aux 21e et 58e minutes dans la victoire de 3-2 du Real Salt Lake sur le Los Angeles FC en Californie.

Il s'agissait d'une première victoire en éliminatoires pour le Real en cinq ans. L'équipe n'avait gagné que trois rencontres sur les terrains adverses cette saison.

À l'inverse, le LAFC, une équipe d'expansion dans la MLS, n'avait perdu qu'un seul match à domicile.

Le Real a pris l'avance pour de bon à la 69e minute. Le tir de Jefferson Savarino a alors été redirigé accidentellement de la tête par le joueur du Los Angeles FC Walker Zimmerman.

La suite des rencontres éliminatoires ira comme suit :

Matchs aller des demi-finales de l'Est, 4 novembre

Crew de Columbus (5) c. Red Bulls de New York (1)

New York City FC (3) c. Atlanta United (2)

Matchs retour des demi-finales de l'Est, 11 novembre

Red Bulls de New York (1) c. Crew de Columbus (5)

Atlanta United (2) c. New York City FC (3)

Matchs aller des demi-finales de l'Ouest, 4 novembre

Timbers de Portland (5) c. Sounders de Seattle (2)

Real Salt Lake (6) c. Sporting Kansas City (1)

Matchs retour des demi-finales de l'Ouest