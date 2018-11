Max Domi a marqué son sixième but de la saison avec 21,1 secondes à écouler au temps réglementaire pour briser une égalité de 4-4.

Le but de Domi est venu couronner un match absolument spectaculaire du début à la fin et surtout, une soirée magique pour Jesperi Kotkaniemi. Le Finlandais a inscrit ses deux premiers buts dans la LNH, dont le filet égalisateur avec un peu plus de trois minutes à jouer en troisième période.

Brendan Gallagher a également marqué deux buts tandis que Joel Armia scellait l'issue du match en marquant dans un filet désert dans les toutes dernières secondes du match.

Le Canadien a bombardé les champions en titre de 44 tirs, dont 17 au troisième vingt face à un Braden Holtby inégal.

Du côté des Capitals, Alexander Ovechkin et Lars Eller ont marqué deux buts chacun contre Carey Price qui a reçu 31 rondelles.

En marquant à 2:28 de la première période, Kotkaniemi est devenu le deuxième plus jeune joueur du Canadien à trouver le fond du filet. Seul Mario Tremblay, à l'âge de 18 ans et 75 jours en novembre 1974, a été plus précoce à faire vibrer les cordages dans l'uniforme tricolore.

Pendant qu'il affichait un radieux sourire derrière le filet de sa première victime dans la Ligue nationale de hockey, Kotkaniemi a reçu une chaleureuse étreinte de ses compatriotes Joel Armia et Artturi Lehkonen avec lesquels il formait un trio pour la toute première fois.

Même Price s'est mêlé à la ronde de félicitations en se rendant jusqu'à sa ligne bleue, où il a attendu Kotkaniemi qui venait de défiler devant le banc des joueurs du Canadien. Puis, les spectateurs ont acclamé le but comme aucun autre cette saison au moment de l'annonce par Michel Lacroix.

Le Canadien complétera sa séquence de trois matchs à domicile samedi soir contre le Lightning de Tampa Bay.