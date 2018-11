Un texte de Jean-François Chabot

Répondant aux propos tenus mercredi par l’attaquant québécois, Garde a décrit un joueur qui, dès l’ouverture du camp d’entraînement en Floride, n’avait pas le cœur à l’ouvrage.

Il lui a notamment reproché une condition physique insuffisante par rapport aux attentes.

« J’avais une idée de la préparation que je voulais mener. J’ai dû m’adapter au groupe que j’avais en face de moi. "Antho" faisait partie de ces joueurs qui ont beaucoup souffert, malgré le fait que j’avais diminué les standards que j’avais l’habitude d’utiliser en Europe », a d’abord expliqué Garde.

Garde a tenu à souligner qu’il n’avait jamais eu l’intention de prendre un joueur en grippe.

Je ne suis pas arrivé ici en me disant "je vais me payer la tête de celui-là ou de celui-là". J’en ai déjà parlé. "Antho" c’est peut-être quelqu’un qui, avant de donner à l’équipe, veut recevoir. Rémi Garde

L’entraîneur a poursuivi dans la même veine et sur le même ton pausé.

« J’étais dans l’attente d’un joueur qui porte un peu l’équipe, plutôt que de se faire porter par l’équipe. J’ai essayé, tout au long de la saison, sans doute avec maladresse, mais sans succès, de lui donner sa chance. De lui faire comprendre aussi que je n’étais pas là pour faire ce que les joueurs voulaient faire ».

Garde a ensuite tenu à préciser qu’il n’avait rien contre les joueurs québécois.

« Je lis ou j’entends parfois des choses, peut-être que j’entends mal. On peut me reprocher des choses, mais sur le cas d’Anthony, je suis déçu. »

Garde pense-t-il que le fossé qui le sépare de Jackson-Hamel peut être comblé?

« Je l’ai dit à Anthony. Il y a surtout un contrat entre lui et le club. Je n’ai rien contre lui personnellement. On va trouver la meilleure solution, intelligemment. Et si cette solution est qu’il revienne la saison prochaine et qu’il connaît du succès, je n’ai pas d’amour-propre à protéger. On a discuté. Il y a des choses qui restent entre nous. On verra ce qui se passera ».

Rappelons que Jackson-Hamel a non seulement raté le dernier match de la saison, mais il n’était pas du voyage à Foxboro en Nouvelle-Angleterre.

Il a encore une année à écouler à son contrat.