Un texte de Jean St-Onge

Henoc Muamba sera le représentant des Alouettes au titre de joueur par excellence, de joueur défensif de l’année et de joueur canadien de la Ligue canadienne (LCF).

L’ancien joueur défensif par excellence au football universitaire canadien a été un leader du début à la fin de la saison.

Il a accumulé 100 plaqués en défense, dont 11 derrière la ligne de mêlée, un sommet dans la LCF.

Il a réalisé cinq sacs et une interception, a provoqué un échappé et en a recouvré un.

Et comme ses coéquipiers en défense, il a passé beaucoup de temps sur le terrain.

En véritable joueur de football, aucune de ces statistiques ne ressort à ses yeux.

« À la fin de la journée, j’aimerais toujours gagner le match, a-t-il dit jeudi, à deux jours du dernier match de la saison, contre les Tiger-Cats à Hamilton. C’est ce dont je suis le plus fier. J’aime gagner le plus de matchs possible et si je fais des plaqués, des interceptions ou quoi que ce soit, je suis content, c’est juste un plus. »

Et, si on insiste en lui disant qu’il y a bien une statistique individuelle qui lui fait particulièrement plaisir, il reste humble et pense encore au concept d’équipe.

C’est fou, mais je suis sûrement le plus critique de moi-même. Je me rappelle plus des jeux que j’aurais pu faire, que j’ai manqués par une seconde où j’ai hésité. Ce sont les jeux dont je me rappelle le plus. Henoc Muamba

L’entraîneur-chef, Mike Sherman, a vanté son leadership.

« Il est comme le lapin de la publicité, a expliqué Sherman. Il n’arrête jamais et réussit des jeux sans arrêt. On ne peut que vanter son leadership. Il ne parle pas beaucoup, mais la façon dont il s’entraîne et la manière dont il joue sont des inspirations pour les autres joueurs, qu’ils soient Canadiens ou Américains. »

Matte et Stanback à l’honneur

Les autres joueurs des Alouettes nommés pour les honneurs individuels de la LCF sont Kristian Matte, à titre de meilleur joueur de ligne, et William Stanback, comme recrue de l’année.

Quand vient le temps de parler du travail de Matte, Mike Sherman en profite pour lancer des fleurs à Luc Brodeur-Jourdain.

Kristian Matte a été le plus constant de nos joueurs de ligne. Un vrai dur, il travaille fort et est un très bon leader. Il a vraiment appris de ses années passées aux côtés de LBJ. Il a atteint un autre niveau et a assumé une position de leadership dans l’équipe. Mike Sherman

Pour ce qui est de Stanback, il a forcé la main des Alouettes, qui ont choisi de laisser partir Tyrell Sutton pour lui faire de la place.

Stanback a d’abord démontré ses habiletés en retournant des bottés pendant l’absence de Stefan Logan, tout en montrant son ardeur au jeu avec huit plaqués dans les unités spéciales.

Malheureusement pour lui, ses chances d’être choisi recrue de l’année dans la ligue ou même dans l'Est sont pratiquement nulles.

Lewis Ward, du Rouge et Noir, devrait botter le derrière de tous ses adversaires avec son record du football professionnel pour le plus grand nombre de placements consécutifs.

Il a réussi 46 bottés de précision de suite et disputera son dernier match de saison vendredi soir contre Toronto.

Un dernier match

Johnny Manziel, Antonio Pipkin et Matthew Shiltz devraient voir de l'action au poste de quart pour le dernier match des Alouettes, samedi, à Hamilton.

L'an dernier, dans une situation similaire, les Alouettes avaient encaissé une raclée de 33-0.

À son premier départ au football professionnel, Shiltz s'était fait souhaiter la bienvenue en se faisant plaquer derrière la ligne de mêlée lors des deux premiers jeux.