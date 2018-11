Âgé de 44 ans, Van Wagenen était jusqu’à mardi à la tête de la division baseball de la prestigieuse agence de représentation Creative Artists Agency (CAA). Les amateurs de hockey québécois connaissent bien cette agence parce que l’agent le plus influent du hockey, Pat Brisson, y dirige la division hockey.

Juste pour donner une idée de la place qu’occupait Van Wagenen dans l’univers du baseball, soulignons que les baseballeurs représentés par CAA ont signé au cours des cinq dernières années des contrats dont la valeur approche les 3 milliards de dollars. C’est deux fois plus que les trois autres plus grandes agences réunies. Au total (baseball, football, basketball, hockey), les clients de CAA détiennent des contrats valant quelque 8,5 G$.

Tout le monde vante l’intelligence, les talents de négociateur et les connaissances de Van Wagenen en matière de baseball. Malgré tout, sa nomination à titre de DG des Mets sème la controverse parce que, jusqu’à cette semaine, il n’avait jamais passé une seule journée dans les bureaux d’une équipe de la MLB, dans quelque rôle que ce soit.

Dans la LNH, des agents extrêmement influents comme Pierre Lacroix et Mike Barnett ont déjà fait le saut à titre de directeur général et ces nominations avaient généralement été bien accueillies. Lacroix (avec les Nordiques et l’Avalanche du Colorado) a d’ailleurs été l’un des DG les plus efficaces de son époque.

Mais au baseball, Van Wagenen vient de s’aventurer sur un terrain jusque-là réservé à des hommes de baseball qui avaient fait leurs classes en dirigeant des réseaux de filiales, des équipes de recruteurs ou en s’illustrant au sein d’un département d’analyse de statistiques avancées. Il provoque un choc culturel.

« Je connais Brodie depuis 14 ans. C’était un super collègue. Nous avons souvent échangé et discuté de diverses stratégies. Les départements sportifs de CAA sont en contact les uns avec les autres et partagent des informations. C’est un gars travaillant qui s’exprime bien et qui a de bonnes idées. Je n’ai que de bonnes choses à dire à son sujet », témoigne Pat Brisson.

À en juger par les réactions que la nomination de Brodie Van Wagenen suscite à travers le baseball majeur, on jurerait pourtant que la Terre est sur le point de cesser de tourner.

Mercredi, un columnist du USA Today écrivait que la décision des Mets de New York « est l’une des plus étranges et incompréhensibles de l’histoire du baseball ». Rien de moins!

Il y a à peine quelques jours, Van Wagenen représentait 7 des 25 joueurs des Mets. Parmi ses anciens clients, on retrouvait le meilleur lanceur de l’équipe, et le plus dominant du baseball majeur, Jacob DeGrom.

L’Association des joueurs, entre autres, se dit préoccupée par cette situation, qui peut potentiellement s’avérer défavorable pour les joueurs. Leur nouveau patron et ancien agent connaît mieux que quiconque leur bilan de santé, leurs aspirations salariales ainsi que les problèmes personnels qu’ils ont pu éprouver dans le passé. Et si l’un de ces sept joueurs souhaitait quitter les Mets au plus sacrant, son nouveau patron le sait assurément!

Le président des Mets, Fred Wilpon, a déjà assuré que Van Wagenen ne mènerait pas les négociations impliquant ses anciens clients chez les Mets. On peut en douter.

Pat Brisson, qui a plusieurs fois été sollicité pour occuper des fonctions de DG dans la LNH, croit de toute manière qu’il est possible de passer de l’autre côté de la table et de continuer à faire preuve d’intégrité.

« En fait, c’est en plein dans ce genre de situation qu’on peut mesurer le niveau d’intégrité d’une personne. Et Brodie est une personne intègre. Comme DG, ses responsabilités ne seront toutefois plus les mêmes. Il aura un budget à respecter et son mandat consistera à générer le plus de victoires possible avec ce budget. Il sera jugé en fonction de sa fiche victoires-défaites. Il ne pourra donc favoriser ou défavoriser qui que ce soit. Il devra négocier des ententes qui reflètent le marché », estime l’agent québécois.

Ceux qui s’étonnent de la nomination de Brodie Van Wagenen semblent par ailleurs oublier que les agents et les dirigeants d’équipes sportives ont souvent recours aux mêmes compétences pour exercer leur métier.

Peu importe le sport, il est impossible pour un agent de maximiser les revenus de ses clients sans être un expert en évaluation de talent. Il est aussi impossible de développer une clientèle prestigieuse sans exceller en matière de recrutement et sans développer un vaste réseau de contacts. Par ailleurs, tant pour un agent qu’un DG, il est nécessaire de constamment innover pour faire face à une féroce compétition.

« C’est tout à fait exact, corrobore Pat Brisson. On ne peut pas représenter un athlète sans être un expert du sport qu’il pratique. Il faut aussi parfaitement maîtriser le côté affaires parce que la première responsabilité d’un agent consiste à connaître le marché et à savoir exactement où se situe la valeur de son client.

« Les DG parlent souvent de développement et c’est une réalité qui existe aussi chez les agents. J’ai commencé il y a 20 ans à organiser des camps de perfectionnement estivaux pour mes clients. Aujourd’hui, toutes les agences font cela. Chez CAA, nous avons maintenant cinq personnes très qualifiées, à temps complet, qui supervisent le développement et la maximisation du talent de nos clients. Nous en sommes même rendus à découper les matchs sur vidéo, un peu comme le font les équipes. »

NDLR, le directeur du développement des joueurs de CCA Hockey est Jim Hughes, qui occupait ces mêmes fonctions chez les Maple Leafs de Toronto dans le passé. Hughes est aussi le père du défenseur Quinn Hughes (7e choix au total lors du dernier repêchage de la LNH) et de Jack Hughes, qui sera vraisemblablement choisi au 1er rang en juin prochain.

Pour un agent faisant le saut dans un rôle d’agent, Brisson estime toutefois que le plus grand défi se situe du côté des habiletés en gestion du personnel.

« Le sens des affaires et la capacité de gérer sont essentiels pour occuper les fonctions de DG. L’agent qui possède un petit bureau et qui gère un ou deux employés pourrait avoir tout un choc en étant nommé DG, parce qu’une concession de sport professionnel, c’est gros. Il faut du leadership pour prendre les commandes d’un bateau comme celui-là. Il faut être habile en gestion, savoir régler des problèmes personnels, avoir une oreille attentive, faire preuve de leadership, avoir une vision internationale, etc.

« Et honnêtement, je pense que Brodie Van Wagenen possède toutes ces qualités. »

Pat Brisson a été plusieurs fois sollicité pour devenir directeur général dans la LNH. Il y a notamment eu un flirt médiatisé avec les Penguins de Pittsburgh il y a quelques années. Son nom figurait aussi sur la liste de candidats du Canadien en 2012, mais il avait rapidement fait savoir qu’il n’avait pas d’intérêt pour le poste.

« Plusieurs personnes ont sondé mon intérêt au fil des ans, mais je n’ai jamais cessé d’avoir du plaisir à exercer le métier d’agent. J’aime ce que je fais et je cherche encore constamment des façons d’améliorer notre entreprise. Pas nécessairement pour en faire grimper le nombre de clients, mais plutôt pour en repousser les limites.

« Par exemple, nous sommes en train de finaliser une entente avec une entreprise afin de pouvoir mieux servir nos jeunes clients. C’est facile d’obtenir les films des matchs disputés dans la LNH ou la LAH. Mais pour un match midget disputé à Saint-Eustache ou à Saskatoon, c’est une autre affaire. Alors on travaille là-dessus. Nous sommes dans un business de service qui évolue sans cesse et ça m’intéresse encore de faire partie de cette évolution. »

Malgré cela, ne serait-ce que par curiosité, parions que Pat Brisson suivra attentivement la nouvelle carrière de Brodie Van Wagenen chez les Mets de New York.