Louis Bouchard s'occupait déjà de l'équipe en Coupe du monde depuis deux ans, en plus de diriger le Centre national d'entraînement du mont Sainte-Anne, à l'est de Québec.

« Je vais quitter le Centre Pierre-Harvey pour me dédier à tout le Canada, a-t-il dit à Radio-Canada Sports. Ma responsabilité sera de coacher tous les athlètes à travers le Canada, avec Erik Braaten, un jeune Norvégien. »

Louis Bouchard travaillera en étroite collaboration avec Erik Braaten, qui a fait partie du système norvégien au cours des six dernières années. Ce dernier en sera à sa première expérience en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale. Son rôle consistera à encadrer les athlètes en développement, dans le but de les guider vers le podium sur la scène internationale.

« Louis et Erik sont des entraîneurs expérimentés qui offriront une supervision optimale des entraînements et des compétitions aux athlètes de nos équipes nationales. Ensemble, ils représentent un bon mélange d'expérience, de connaissances et de sagesse pour nos athlètes et nos entraîneurs », a expliqué Nicolas Lemyre, conseiller en haute performance de Ski de fond Canada.

Depuis Québec, Louis Bouchard sera chargé de diriger l'équipe de Coupe du monde et de surveiller l'entraînement quotidien des athlètes dans l'est du Canada. Pour sa part, Braaten supervisera la préparation des athlètes de l'ouest du pays, à Canmore, en Alberta. Il se joindra à Bouchard pour certaines courses de la Coupe du monde ainsi qu'aux Championnats du monde.

« Pour moi, sur le terrain, ce ne sera pas une si grosse différence, a fait remarquer Louis Bouchard. La différence est que je vais avoir à superviser l'entraînement des athlètes en dehors du Québec. »

En fait, c'est dans la façon de faire qu'il y aura des changements.

« La saison est lancée, on ne va rien changer pendant la saison, précise M. Bouchard, mais on va retourner sur la planche à dessin pour replanifier nos affaires pour les quatre prochaines années. Et une des avenues qu'on a choisie, c'est de multiplier les camps d'entraînement. »

Fini les grands camps en Europe, place à des camps mensuels au pays pendant l'intersaison, de mai à septembre.

« Dans les années passées, on faisait deux camps d'envergure d'environ trois semaines pour rassembler tout le monde de l'équipe nationale pendant l'été, explique Louis Bouchard. À partir du mois de mai, on va faire un camp d'entraînement à tous les mois de 10 à 14 jours. Ça va permettre aux athlètes de se lancer des défis entre nous, de s'entraider et de partager leurs qualités.

Et on va faire le tour du Canada. On va faire les camps au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. On veut en profiter pour stimuler le développement en région. Il y a ça aussi derrière. Rester proche du développement pour stimuler la prochaine génération. Louis Bouchard

Le rôle d'Alex Harvey

La moyenne d'âge dans la nouvelle équipe nationale va beaucoup baisser.

« En ce moment, on doit refaire l'équipe. Alex fait son année, et on verra après, mais les autres ont tous quitté, rappelle Louis Bouchard.

« Alex a 30 ans, et les prochains membres de l'équipe nationale auront 10 ans de moins que lui. Donc, Alex aura un rôle à jouer pour stimuler le développement, précise-t-il. Ça lui plaît bien, car il peut s'entraîner, et en même temps, transférer ses connaissances. »

Alex Harvey Photo : Radio-Canada

Alex Harvey va y aller maintenant une saison à la fois. Les Jeux olympiques de 2022 en Chine? Possible.

Alex peut rester encore quatre ans, comme un an, comme deux ans. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. Il a 30 ans, alors il peut faire encore 4 ans, mais ça lui prend la motivation, car il se donne à son sport depuis tellement longtemps. C'est tout un régime de vie. Louis Bouchard

Selon Louis Bouchard, c'est à la conclusion de la présente saison qu'Alex Harvey saura si ce régime lui convient encore.

« Il aime bien son rôle de mentor, et ça apporte une autre dynamique à l'athlète qui a déjà donné beaucoup à son sport, fait remarquer l'entraîneur québécois. Avant, tout était tourné vers lui, et là, il prend plaisir à aider les autres. »

La présence d'Alex Harvey assurera une visibilité au programme national de ski de fond, qui a subi des coupes de budget, notamment du programme À nous le podium pour le prochain cycle olympique.

Les résultats des derniers Jeux olympiques d'hiver en sont directement responsables. Voici pourquoi il était important pour Ski de fond Canada de revoir son « plan de match ».

« Ma vision des choses, c'est que quand tu as un bon plan devant toi, quand tu as encore quelque chose qui va te permettre de développer des athlètes, que tu es sérieux dans l'affaire, je fais confiance à À nous le podium, soutient M. Bouchard.

« Oui, on a eu des coupures cette année, on le savait, mais je ne pense pas que ça va se poursuivre, affirme-t-il, car on a établi un plan de développement pour 2026. Pas 2020, 2026, parce qu'on part avec des 18-20 ans.

« À partir du moment où il croit à notre plan, je pense qu'ils vont nous aider », a conclu Louis Bouchard, sur un ton résolument optimiste.