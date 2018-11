Après avoir été laissé de côté pendant trois matchs d'affilée, l'attaquant a obtenu un peu plus de temps de jeu pour son retour lors des deux derniers matchs.

Si la formation aperçue pendant la séance matinale se confirme, le Québécois aura l'occasion de se faire valoir avec deux des plus prolifiques marqueurs de l'équipe. Il a été cantonné dans le quatrième trio depuis le début de l'année.

« Je dois prendre ma place, j’ai ma chance et je veux la saisir », a-t-il dit.

« Je ne me mettrai toutefois pas trop de pression avec ça. Je veux juste jouer mon match. Je sais que Jo est un joueur offensif, Domi apporte beaucoup de rapidité. Je devrai juste embarquer sur leur duo », a-t-il ajouté.

Pour leur part, Paul Byron et Brendan Gallagher étaient de retour à l'entraînement avec leurs coéquipiers. Les deux attaquants avaient profité d'une journée thérapeutique la veille.

Blessé au bas du corps mardi soir face aux Stars de Dallas, Byron n’avait toutefois pas retrouvé sa place au sein de son trio aux côtés de Jesperi Kotkaniemi et de Joel Armia.

Il se promenait d’un trio à l’autre durant la séance matinale.

Gallagher, lui, était de retour avec ses complices habituels : Phillip Danault et Tomas Tatar.

Cela dit, l'entraîneur-chef du Tricolore a spécifié plus d'une fois qu'on connaîtra la composition exacte de sa formation à l'échauffement avant la rencontre, pas avant.

« Ça va dépendre de ce que les soigneurs nous diront », a lancé Claude Julien.

Le cas du défenseur Noah Juulsen sera aussi examiné, comme il a raté les deux derniers matchs de l'équipe en raison d'une blessure au haut du corps. On l'a vu à la droite de Mike Reilly jeudi matin.

Karl Alzner et Victor Mete se sont relayés aux côtés de Xavier Ouellet dans le troisième duo défensif. Mete est demeuré un peu plus longtemps sur la glace que son aîné. Cela suggère qu'il pourrait sauter son tour si Juulsen est prêt à revenir au jeu.

Alzner jouerait alors son troisième match de suite. Il a été écarté de la formation à sept reprises cette saison.

« Pour l’instant, ce n’est pas difficile, a expliqué le sympathique défenseur. On verra ce qui arrivera, mais j’ai déjà vu des gars nuire à l’équipe en raison de leur mauvaise attitude et je ne veux pas être ce gars-là. Je ne crois pas que je le serai. J'ai toujours voulu apporter de la lumière et un sourire tous les jours dans toutes les équipes où j'ai joué. Je n’arrêterai pas. »

Mot d'ordre : discipline

Le Tricolore (6-3-2) se prépare à accueillir les champions de la Coupe Stanley et leur puissante attaque menée par Alexander Ovechkin.

L'avantage numérique de Washington (5-3-2) tourne à plein régime. L'équipe mène la LNH avec 37,1 % de réussite.

« Il y a Ovechkin et il y en a d’autres. (John) Carlson a un bon lancer. (Evgeny) Kuznetsov lance un peu plus maintenant de l’autre côté. Il y a plus de variété sur leur jeu de puissance cette année qu’il y en avait dans le passé. Ce sont d’autres outils qu’ils utilisent bien cette année. »

Par contre, les Capitals connaissent quelques ennuis en défense comme en témoigne leur moyenne de 3,7 buts accordés par match depuis le début de la saison.

Les Caps affronteront le CH au Centre Bell à deux reprises en moins de trois semaines. Ils seront de retour à Montréal le 19 novembre.

Les trios du Canadien à l'entraînement :

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Hudon

Lehkonen-Kotkaniemi-Armia

Deslauriers-Peca-Shaw

En extra : Byron

Les duos en défense :

Benn-Petry

Reilly-Juulsen

Ouellet-Alzner

En extra : Mete