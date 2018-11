« Mon impression, c'est que je serais surpris s'il n'y en avait pas, a-t-il confié à La Presse canadienne. J'espère me tromper. Mais ce sera difficile. »

Orr, 70 ans, a rencontré la presse à Toronto dans le cadre de la sortie de son livre Bobby, My Story in Pictures.

Depuis 2002, il est à la tête de l'Orr Hockey Group, qui cherche à promouvoir la carrière des joueurs. Il a parmi ses clients le centre Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton.

La Ligue nationale et la NHLPA ont négocié et signé une convention collective en janvier 2013 valable pour 10 ans. Mais chaque partie a la possibilité de faire annuler l'entente au bout de huit ans.

Si elles veulent faire annuler l'entente, elles doivent le faire savoir au plus tard en septembre 2019. Cela laisserait 12 mois aux deux parties pour renégocier une entente avant que la période de huit ans ne se termine à la saison 2020-2021.

Si la LNH et la NHLPA décidaient de continuer à respecter l'entente de 10 ans, elle viendrait donc à échéance avant la saison 2022-2023.

Parmi les sujets délicats, il y a la participation des joueurs aux Jeux olympiques de 2022 en Chine.

La Ligue a refusé que les joueurs participent aux Jeux de 2018 en Corée du Sud, après leur avoir donné le feu vert pour les cinq éditions précédentes.

« Ce n'est pas un secret que les joueurs ont fait d'énormes concessions dans les deux dernières négociations », a dit le directeur de la NHLPA, Donald Fehr, avant le début de la saison.

« Le sentiment au sein des membres est qu'il faut que le balancier reparte dans l'autre sens », avait dit M. Fehr en septembre.

Bobby Orr ne se fait pas d'illusions.

« Il y a des sujets d'inquiétude de part et d'autre [au sujet de l'entente actuelle], a dit l'ancien défenseur. Nous ne voulons pas d'un autre lock-out. On avance dans les négociations, et il ne faudrait pas que tout tombe à l'eau. »