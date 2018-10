Ismael Tajouri-Shradi et David Villa ont fait bouger les cordages en première demie pour le New York City FC qui affrontera maintenant l'Atlanta United en demi-finales de l'Est. Le premier duel est prévu dimanche, à New York.

L'Union a évité l'affront d'être blanchi quand Ilsinho a préparé un but facile de Cory Burke, à la 83e minute.

Le New York City FC avait également défait l'Union 3-1 lors du dernier match du calendrier régulier de la MLS, dimanche.