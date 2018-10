Le redoutable frappeur a rendu l'âme paisiblement en après-midi, aux prises avec des ennuis de santé persistants.

McCovey se déplaçait en fauteuil roulant depuis quelques années. Il se rendait quand même régulièrement au stade des Giants. Il a assisté au dernier match du calendrier 2018 des Giants, le 30 septembre.

À la retraite depuis 1980, McCovey a tiré sa révérence avec une moyenne au bâton de ,270, un total de 521 circuits et 1555 points produits. Il a pris part à six matchs des étoiles.

Le natif de l'Alabama a disputé 22 saisons dans les grandes ligues, dont 19 avec les Giants. Il a aussi joué pour les Athletics d'Oakland et les Padres de San Diego.

À son tout premier match, en 1959, McCovey a donné un bel aperçu de son talent: un match de 4 en 4 avec deux triples, deux points produits et trois points marqués. Les Giants ont battu Philadelphie, 7-2. Au terme de la campagne, il a été nommé recrue de l'année dans la Ligue nationale.

Même plus de quarante ans après sa seule participation en Série mondiale, la défaite au septième match restait un sujet sensible pour lui. Sa flèche au deuxième-but Bobby Richardson des Yankees a représenté le dernier retrait de la classique automnale de 1962.

« Vous saviez tout de suite qu'il n'était pas un joueur ordinaire, a confié le légendaire Hank Aaron. Il était si fort et connaissait tellement bien la zone des prises. On ne saura jamais combien de circuits il aurait cognés si ses genoux ne l'avaient pas autant ennuyé et s'il avait joué ailleurs qu'au Candlestick. »

McCovey a été intronisé à Cooperstown en 1986.



Les Giants ont indiqué qu'il y aura une célébration publique de sa vie, à une date à déterminer.