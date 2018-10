Le fin mot de l’histoire appartient aux dirigeants de l’équipe, qui choisiront d’exercer ou non les options inscrites dans le contrat des deux joueurs.

Pour un, Fanni aurait eu intérêt à ce que l’Impact accède aux éliminatoires. Une clause dans le contrat du Français de 36 ans lui garantissait une prolongation de contrat automatique d’un an si l’équipe s’était qualifiée.

« J’ai réellement l’intention de poursuivre l’aventure avec l’Impact. Pour moi, même si on a fait beaucoup de progrès, ça reste une déception. On était capables de faire mieux. Pour moi, ça reste inachevé. J’ai signifié mon désir de rester et l’Impact me paraît assez favorable à ça », a déclaré Fanni mercredi, jour de bilan de fin de saison des joueurs.

S’il se dit satisfait de son travail, Fanni admet qu’il ressent un petit pincement en songeant à la quête de l’équipe.

Des joueurs de l'Impact célèbrent le premier but de Bacary Sagna dans leur uniforme. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

La qualité MLS en hausse

Pour Sagna, sa venue en MLS lui a permis de découvrir un niveau de jeu supérieur à la perception omniprésente en Europe.

« C’est une belle surprise. Le coach a fait un beau travail ici. Je pense qu’on a évolué en tant qu’équipe. Même moi, j’ai énormément appris. On a encore pas mal de travail à faire, mais Montréal peut devenir un grand club », a-t-il indiqué.

Face à sa situation contractuelle, le défenseur de 35 ans a clairement fait savoir qu’il souhaitait être de retour la saison prochaine.

« Je suis bien ici avec ma famille. Nous sommes venus et ce n’est pas que pour quelques mois. J’espère que ça se fera », a ajouté celui qui s’est joint à l’Impact en août dernier.

À l’instar de son compatriote Fanni, Sagna a une option à son contrat que l’Impact pourra mettre de l’avant.

Jackson-Hamel en réflexion

Buteur ayant démontré de belles aptitudes et un flair hors du commun en 2017, Anthony Jackson-Hamel garde un goût amer d’une saison 2018 qu’il a en grande partie suivie du banc de touche.

L'attaquant québécois de 25 ans est encore sous contrat la saison prochaine, mais est loin d’être sûr qu’il entrevoit son avenir dans le giron du Bleu-blanc-noir si ses conditions actuelles d'utilisation de changent pas.

En 16 matchs en 2018, dont seulement 6 comme partant, il n'a joué que 580 minutes et récolté 2 buts, 7 de moins qu'en 2017.

C’est dur à dire. Tout le monde sait comment je me sens. Après ma saison de l’an passé, j’avais de plus grandes attentes face à la confiance que l’on devait m’accorder. Je ne voulais pas qu’on me fasse jouer à tout prix. Mais je pensais qu’on avait compris à quoi j’étais bon et comment je pouvais aider l’équipe. Anthony Jackson Hamel

« Je pense que de leur côté, cela a été mal exploité. Après ça, j’ai moi aussi une part de responsabilité. Je devais de m’intégrer au groupe, d’y faire ma place. C’est quand même complexe. Il y a eu de petites erreurs de gestion des deux côtés. L’attitude, on pourra en reparler, mais c’est plus une affaire de gestion », a ajouté Jackson-Hamel.

Il a ensuite parlé des deux blessures légères qui l’ont tenu à l’écart du jeu pour deux ou trois semaines.

C’est là où Jackson-Hamel estime que la direction n’a pas tout fait pour qu’il retrouve sa place dans l’équipe et sa confiance.

Samuel Piette (no 6) et Sebastian Giovinco (no 10) Photo : La Presse canadienne/Frank Gunn

Piette veut en faire plus

Samuel Piette n’est pas d’avis, non plus, que l’Impact a atteint ses objectifs de début de saison.

« Nous visions tous une place en éliminatoires. C’est plate à dire comme ça, mais c’est très prometteur pour l’année qui vient. Notre début de saison avec les nombreux changements de joueurs a fait en sorte que nous avons été exclus des séries », a admis le milieu québécois de 23 ans.

Sur le plan personnel, il est comblé.

« Au niveau du temps de jeu, je ne peux pas demander plus. Les entraîneurs me font confiance. Je n’ai pas connu de gros matchs où je suis sorti du lot. Je n’ai pas eu de matchs catastrophiques non plus. Je suis content, mais je sais que je suis capable de faire mieux aussi. »

Au cours des prochains jours, Piette va s’accorder une courte période de repos avant de reprendre l’entraînement aux côtés des jeunes de l’Impact U-19.

Il s’envolera ensuite le 10 novembre à destination de Saint-Kitts-et-Nevis, où le Canada disputera un match aller des qualifications de la zone CONCACAF en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar.