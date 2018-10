Un texte de Michel Chabot

Max Domi a été nommé deuxième étoile en quatre occasions. Il a devancé ses coéquipiers Tomas Tatar, Paul Byron, Carey Price et Jonathan Drouin.

En 11 matchs en octobre, l'attaquant de 23 ans a mené l'équipe avec 11 points (5 buts et 6 passes), dont cinq en avantage numérique, à égalité avec Drouin.

« C’est bien, j’imagine, mais ça ne veut pas dire grand-chose, honnêtement, a laissé tomber Domi, mercredi. Ç’a été un bon départ pour notre groupe et nous sommes tous heureux, mais un nouveau mois commence et il faut se regrouper après le dernier match. »

Le choix de premier tour des Coyotes en 2013 a établi un sommet personnel avec une séquence de six matchs avec au moins un point, amassant huit points (5 b,3 p) du 15 au 27 octobre. Mais il attribue ses succès à la dynamique d'équipe.

C’est un nouveau départ pour plusieurs d’entre nous et nous sommes contents d’être ici. C’est un plaisir de faire partie de cette organisation, dans une nouvelle ville. Quand l’équipe va bien, les individus en profitent. Max Domi

L'entraîneur-chef Claude Julien ne s'ennuie assurément pas d'Alex Galchenyuk, joueur que le CH a cédé aux Coyotes de l'Arizona pour obtenir Domi, qui a incidemment marqué son premier but de la saison mardi et qui a récolté quatre points en quatre matchs cette saison.

« Ce sont deux joueurs totalement différents, a-t-il expliqué. Dans le cas de Domi, nous étions convaincus qu’il pouvait remplir le rôle de centre et de nous donner la vitesse que nous recherchions cette année dans notre équipe. Ce n’est certainement pas une flèche envers Alex, qui est un marqueur naturel qui nous a marqué de gros buts. »

Ouellet meilleur que jamais

Xavier Ouellet arbore déjà la moustache du traditionnel Movember, un restant de son déguisement de cowboy du party d'Halloween de l'équipe, dimanche dernier. Son entraîneur-chef apprécie toutefois davantage son évolution sur la glace depuis qu'il est à Montréal.

Acquis sur le marché des joueurs autonomes, après que les Red Wings de Détroit l'aient libéré en juin, le défenseur de 25 ans a pris part aux 11 matchs de l'équipe, a amassé 3 passes et montre un différentiel de -2.

« Il accomplit ce qu’on lui demande, dit Julien. Son niveau de compétitivité est élevé. Est-il le joueur parfait? Personne ne l’est. Sa volonté de faire les bonnes choses est là. Je vois un meilleur joueur en Xavier que ce que j’ai vu de lui avec Detroit. »

Les unités spéciales inquiètent

Avec un taux de réussite de seulement 16,3 %, l'avantage numérique du Canadien se situe présentement au 21e rang de la LNH. Claude Julien n'est pas tellement plus satisfait de la performance des siens à quatre contre cinq. Le CH est 18e à ce chapitre avec 77,5 % de succès.

« À cinq contre cinq, nous jouons du bon hockey, admet Julien. On doit s’améliorer surtout dans les unités spéciales. En avantage numérique, je crois que nous avons les éléments pour être plus productifs. Même chose en désavantage. Hier, c’est un bon exemple. Nous faisons tellement du bon travail et dans les dernières secondes, il y a une erreur qui devient coûteuse. »

« On a eu une couple de poteaux en première [période] qui aurait pu changer les choses de bord, analyse pour sa part Jonathan Drouin au sujet de la défaite de la veille devant Dallas. Mais je ne crois pas que nous ayons été déclassés dans aucun aspect du jeu.

« L'avantage numérique n'a pas fait la différence de notre bord et leur avantage numérique a fait une différence. On a eu deux powerplay on a rien fait, ils en ont eu deux et c'était 2-0. Mais à cinq contre cinq tout le monde jouait bien, on a eu beaucoup de lanbcers, on avait des chances. »

Congé pour Byron et Gallagher

Les attaquants Paul Byron et Brendan Gallagher ont profité d'une journée de traitement mercredi et n'ont donc pas pris part à l'entraînement du Canadien.

Dans le cas de Byron, il n’est pas impossible qu’il rate le match contre les Capitals de Washington, jeudi, puisqu’il a subi une blessure au bas du corps en deuxième période mardi soir face aux Stars de Dallas au Centre Bell.

Il n’est pas revenu sur la glace au troisième tiers.

Quant à Gallagher, auteur de l’unique but dans la défaite de 4-1, il ne semble pas avoir été blessé durant le match et a même rencontré les médias après la rencontre. L'entraîneur-chef s'attend à le voir affronter les Capitals de Washington jeudi.

Par ailleurs, Claude Julien a confirmé à la fin de l’entraînement que Carey Price affrontera les champions de la Coupe Stanley.