La recrue du Tricolore Jesperi Kotkaniemi stagne depuis quelques matchs : comment faire pour optimiser son développement? Le CH est l'équipe de la LNH qui distribue le temps de jeu le plus équitablement entre ses trois premiers trios : un signe de profondeur ou un manque de dynamisme à l'attaque? Autant de questions abordées par Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal dans le cinquième épisode de Tellement hockey, le nouveau balado d'ICI Première qui jette un regard en profondeur sur l'univers du Canadien et de la LNH.