Le milieu de terrain a reçu le trophée Giuseppe-Saputo à titre de joueur par excellence pour une quatrième saison d’affilée.

Auteur de 16 buts et 13 mentions d’aide en 32 rencontres, l'Argentin s’est dit heureux de cette reconnaissance de la part de l’organisation. Mais à choisir, Piatti préférerait être encore en train de jouer.

« J’échangerais cet honneur individuel pour une place en séries », a-t-il lancé en réponse à la première question qui lui a été posée à cette journée de bilan du onze montréalais.

Le footballeur de 33 ans a encore une année à écouler à son contrat, en plus d’une année d’option. Il a laissé entendre qu’il envisageait avec plaisir l’idée de poursuivre sa carrière à Montréal l'an prochain.

Mais il ne veut par regarder au-delà de cette échéance. « Je ne sais pas ce que la vie me réserve dans le futur », a expliqué Piatti..

Plus de constance

Interrogé sur ce qui manque au Bleu-blanc-noir pour devenir une équipe gagnante, Piatti a parlé de la dernière saison comme d’une démonstration de persévérance.

On a gagné seulement 3 de nos 13 premiers matchs, puis on a amassé 34 points dans les 21 suivants. J’espère que l’on pourra bâtir là-dessus, garder le noyau de joueurs intact et ajouter un ou deux éléments qui pourront nous permettre d’aller plus loin. Ignacio Piatti

« Nacho » a également indiqué que l’entraîneur-chef Rémi Garde pourra utiliser ses nouvelles connaissances des autres équipes de la MLS pour guider l’Impact vers un meilleur début de saison.

Bush reconnaissant

Choisi joueur défensif, Evan Bush a disputé la totalité des 34 matchs de l’équipe. Il a signé 10 jeux blancs tout en compilant une fiche de 14-16-4.

« Je suis fier de la saison que je viens de connaître, a-t-il dit. Merci à l’ensemble du personnel, entraîneurs et préparateurs physiques, de m’avoir permis de connaître une telle saison. »

Bush a surtout insisté sur l'implication de l'entraîneur des gardiens Joël Bats.

« L'arrivée de Joël y a été pour beaucoup dans le retournement de ma situation par rapport à l'an passé. Le fait d'avoir joué sur une base régulière m'a aidé à comprendre bien des aspects de mon jeu. J'ai appris à mieux contrôler mes émotions à travers les hauts et les bas d'une saison. Joël a changé ma façon de travailler, la manière de me préparer en gymnase. J'ai aussi modifié mon alimentation. En tant que professionnel, il ne faut pas accepter le déclin qui vient avec l'âge, mais toujours tenter de repousser les limites ».

Déjà en pourparlers depuis quelques semaines pour obtenir un nouveau pacte, le gardien de 31 ans croit que les chances sont bonnes de parvenir à une entente.

« Je me sentais prêt à aborder cette question même si la saison était en cours. Pour toutes sortes de raisons, on n'a pas progressé autant que je l'aurais voulu. On continue de discuter. On verra bien où cela mènera. Je suis heureux ici avec ma fmaille depuis huit ans. On attend un troisième enfant en janvier. J'espère que l'on pourra arranger tout ça au cours des prochaines semaines ».

Il a simplement ajouté que même s’il signait un contrat de huit ans en espérant finir sa carrière à Montréal, il n’aurait aucun contrôle sur le choix que pourrait faire la direction de l’équipe de l’échanger.