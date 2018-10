Un texte d’Alexandre Gascon

Avant la défaite de 4-1 contre les Stars de Dallas, les difficultés qu'éprouvait le CH à saisir ses occasions et son inefficacité en désavantage numérique ne l’avaient pas trop heurté.

Quelques petites occasions ici et là avaient été gaspillées, sans plus. On pense aux trois punitions d’affilée des Kings de Los Angeles lors du match d’ouverture tandis qu'ils menaient 2-0, mais la commande semblait trop grande ce soir-là.

Deux jours plus tard, les Penguins de Pittsburgh avaient ouvert la porte aux Montréalais en prolongation en leur accordant un quatre contre trois sans qu’ils parviennent à en profiter. Ils avaient tout de même goûté à l’allégresse de la victoire cette fois, alors qui leur jettera la première pierre?

Et les deux dernières fois que le Canadien (6-3-2) a accordé deux buts en infériorité numérique dans un match (contre les Blues et les Flames), il l’avait malgré tout emporté.

Il a été rattrapé par les statistiques contre Alexander Radulov et ses comparses mardi.

Parmi les cancres de la LNH

Il y a donc deux volets à ce revers. D’abord, l’effort à quatre contre cinq.

Officiellement, les Stars ont inscrit seulement un but en avantage numérique en six occasions, celui d’Esa Lindell.

Tout a basculé dès le début de la deuxième période quand l’habituellement exemplaire Phillip Danault a mal choisi son moment pour se faire décerner une première punition cette saison.

Artturi Lehkonen a d’abord raté son tir de pénalité en désavantage numérique et Lindell a donné les devants aux siens sur leur quatrième tir du match dans une descente en surnombre.

Le deuxième filet des Stars, réussi par Miro Heiskanen, est survenu cinq secondes après la fin de la punition à Nicolas Deslauriers pendant que le Canadien déployait encore une stratégie défensive. Un mauvais changement et un échec avant mal calculé de Jonathan Drouin ont permis au défenseur recrue de faire très mal au CH.

Les unités spéciales se sont effondrées aujourd’hui. Ils ont un bon avantage numérique et leurs bons joueurs en désavantage ont été les meilleurs. Le gardien Carey Price

« On n’a pas fait notre job comme les derniers matchs. Claude nous demande des choses et on ne les a pas faites pendant 60 minutes. Il faut se regrouper. Depuis le début de l’année, on le fait rapidement », a renchéri Charles Hudon, faisant référence au fait que l’équipe a toujours remporté le match qui suivait une défaite.

Dallas s’appuie sur la septième supériorité numérique de la LNH. Les autres visiteurs au Centre Bell cette semaine, les Capitals de Washington (1er) et le Lightning de Tampa Bay (6e), sont tout aussi généreux de leur talent dans cette facette du jeu. La discipline devra être le mot d’ordre.

Le Canadien a conclu la dernière campagne au 30e rang avec un taux de succès de 74,1 %. Il est actuellement à 77,5 %.

Le jeu à cinq contre quatre du Canadien a aussi été un tournant dans le match.

Non seulement la force de frappe du CH a-t-elle dirigé seulement un tir au but (!) en 6 min 23 s, mais elle a aussi cédé le but crève-cœur. Lehkonen, encore lui, a créé un bien vilain revirement en coupant directement devant son gardien.

Il n’a pas voulu s’entretenir avec les médias après la rencontre. Brendan Gallagher s’est chargé du diagnostic.

« C’était 2-1. On obtient une chance en avantage et on accorde un but. Ça ne peut juste pas arriver », a souligné l’adjoint du capitaine, seul buteur de son clan, une septième réussite déjà pour lui cette saison.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Stars 4 - Canadien 1 : les commentaires de Claude Julien

Dommage pour le CH parce que, comme l’a noté l’entraîneur-chef, « on a frappé deux poteaux, on a eu un lancer de punition aussi, avant qu’ils marquent un but. On a raté notre chance de jouer avec l’avance ».

Vrai que la bataille à cinq contre cinq a été plutôt équitable; le Tricolore s’en est même approprié de larges portions en fait, particulièrement au premier tiers où il a limité l’adversaire texan à trois petits tirs au but. Mais quand on perd 4-1, qui s’en soucie?

On estime parfois que le taux de respectabilité des unités spéciales combinées doit se chiffrer autour de 100.

Une fois additionnés, l’avantage et le désavantage du CH en sont à 93,8 %. Insuffisant.