Les Oilers d'Edmonton ont vu leur séquence de trois victoires s'arrêter quand ils ont été vaincus par le Wild du Minnesota 4-3, mardi soir, en Alberta. Le but de Mikael Granlund, en supériorité numérique, avec moins de six minutes à jouer a causé la perte des Oilers. Eric Staal, qui a ajouté deux passes, et Zach Parise ont aussi inscrit des filets en avantage numérique. Jared Spurgeon a complété la production des vainqueurs. Connor McDavid, Leon Draisaitl et Alex Chiasson ont marqué pour les Oilers. Alex Stalock a repoussé 34 rondelles devant la cage du Wild contre les 24 arrêts de son vis-à-vis Cam Talbot.