Riddle a non seulement été à l’avant-scène du mouvement pour que la demi-lune soit intégrée au programme olympique, il a aussi été l’âme de la toute première équipe canadienne de demi-lune. Après douze saisons au circuit de la Coupe du monde, il tire sa révérence.

« Alors que le début de la saison approche à grands pas, le temps est venu d'annoncer officiellement que je prends ma retraite du ski acrobatique de compétition en demi-lune », a indiqué Riddle, 32 ans.« Je suis grandement reconnaissant pour le parcours que j'ai connu et bien que la décision de passer à autre chose ne soit pas la plus facile, c'est un choix qui m'emballe. Je suis tellement impatient de voir ce qui m'attend maintenant! Je serai toujours un skieur et ce sera une saison plaisante à suivre parce que je pourrai le faire sans pression. »

Riddle, qui a grandi à Sherwood Park, en Alberta, a été couronné champion du monde en 2011. Il a également décroché la médaille d'argent aux Championnats du monde 2017 à Sierra Nevada, en Espagne.

Riddle a par ailleurs remporté le Globe de cristal à titre de champion du classement général de la Coupe du monde en demi-lune à l'issue de la saison 2012-13. Il a remporté quatre victoires d'étape à la Coupe du monde et foulé le podium à huit reprises au total. Il est aussi un vétéran des X Games, auxquels il a participé pour la première fois en 2006.

« Quand j’ai commencé à faire du ski acrobatique à l’âge de 13 ans, les X Games étaient LA compétition par excellence. Qu’on m’invite à l’événement en 2006 a été la concrétisation d’un rêve à l’époque et un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. »

Le fait d'armes de sa carrière, toutefois, est la médaille d'argent qu'il a décrochée aux Jeux olympiques de 2014 à Sotchi, en Russie, à l'occasion de la toute première épreuve de demi-lune disputée dans l'histoire des JO d'hiver.

Cette médaille historique avait d'autant plus de signification pour Riddle que celui-ci avait longtemps travaillé et milité pour que la demi-lune soit intégrée au programme olympique.

« Évidemment, ç'a été quelque chose d'une importance énorme dans ma vie », a dit Riddle de sa médaille olympique. « J'avais travaillé si fort pour faire inclure la demi-lune au programme olympique du ski acrobatique – ç'a commencé avec ma participation aux Championnats du monde 2005 de la FIS – et de voir le travail acharné que nous avions fait collectivement porter ses fruits a été une sensation incroyable. Cette médaille d'argent décrochée pour le Canada est le résultat dont je suis le plus fier, ç'a été la cerise sur le gâteau. »

Riddle a terminé au 6e rang à ses deuxièmes Jeux olympiques en février dernier.