Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation en 2020.

Le finaliste au trophée Cy-Young de la Ligue américaine en 2017 a enregistré trois retraits au bâton en neuvième manche du match no 5 de la Série mondiale pour offrir un quatrième championnat aux Red Sox en 15 ans.

Le vétéran âgé de 29 ans a signé sa première victoire en séries éliminatoires lors du match no 1 de la série de divisions de l'Américaine contre les Yankees de New York. Sale a présenté une fiche de 12-4 avec une moyenne de points mérités de 2,11 et 237 retraits au bâton en 27 départs cette saison, sa deuxième avec les Red Sox.

Il faisait partie des favoris pour remporter le trophée Cy-Young cette saison, avant d'être ralenti par une blessure à une épaule en fin de campagne.