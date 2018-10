L'Arabie saoudite est dans l'eau chaude depuis le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi après qu'il se soit présenté au consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre.

Khashoggi travaillait pour le quotidien Washington Post et était reconnu pour être particulièrement critique envers le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Djokovic et Nadal ont exprimé un certain doute quant à leur présence au duel amical du 22 décembre qui se déroulera à Djeddah, mais ne se sont pas décommandés. Les deux joueurs ont mentionné qu'ils avaient reçu cette invitation il y a au moins un an.

Interrogé à Paris mardi à savoir s'il avait lui aussi été convié, Federer a répondu qu'il « avait aussi contacté ».

Quand des journalistes lui ont demandé pourquoi il ne voulait pas jouer en Arabie saoudite, le gagnant de 20 tournois du grand chelem a répondu: « Je ne veux pas jouer là-bas à ce moment de l'année. J'ai pris ma décision rapidement. »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l'enquête doit être complétée rapidement et souhaite que les 18 suspects saoudiens qui auraient été impliqués dans la mort de Jamal Khashoggi soient jugés à Istanbul.

Ankara demande également à l'Arabie saoudite d'aider à localiser le corps de Khashoggi. La dépouille n'a toujours pas été retrouvée.

La Turquie allègue qu'un escadron venant d'Arabie saoudite s'est rendu à Istanbul pour tuer le journaliste, avant de dissimuler le corps.