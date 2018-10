Pour une deuxième journée de suite à l'entraînement, l'arrière de 21 ans patinait avec Mike Reilly dans le deuxième duo. Mais il a ensuite fait des minutes supplémentaires, avec les autres joueurs que Claude Julien laissera de côté.

L'entraîneur-chef a confirmé après la séance qu'il n'était pas en mesure d'effectuer un retour au jeu.

Juulsen, auteur d’une passe en neuf matchs cette saison, s’est blessé jeudi dans une défaite contre les Sabres à Buffalo. Il n’était pas en uniforme quand le CH a blanchi les Bruins à Boston samedi.

Son absence profitera au vétéran Karl Alzner, qui disputera un deuxième match de suite.

Des vétérans écartés

Julien n'a pas hésité à envoyer dans les gradins certains de ses vétérans qui portent de lourds contrats depuis le début de l'année.

Alzner, par exemple, en sera seulement à un quatrième match et l'attaquant Andrew Shaw, laissé de côté à Boston, le sera aussi contre les Stars.

Nikita Scherbak, quant à lui, n'a toujours pas sauté dans la mêlée.

« S’il y avait des blessures, ce ne serait même pas une question », a expliqué l'entraîneur.

« Tout le monde est en santé. J’ai eu des discussions avec Charles Hudon, Nikita Scherbak et Andrew Shaw. Ce n’est pas toujours à leur avantage et c’est difficile pour plusieurs joueurs. Je fais des changements de temps en temps et certains écopent.

« Ce que j’aime, c’est quand on met un joueur dans la formation qui a été laissé de côté, il répond bien », a-t-il enchaîné.

Hudon retrouvera donc le duo de Matthew Peca et Nicolas Deslauriers, ensemble depuis quatre matchs, au sein du quatrième trio.

Le filet à Carey Price

Avec sa meilleure prestation de la saison à Boston, Price a amélioré ses statistiques samedi soir. Le voici avec une moyenne de buts accordés de 2,13 et un pourcentage d'arrêts de 92,2 %.

Malgré tout, la direction comme les observateurs s'entendent pour dire que le gardien étoile du Tricolore n'a pas eu à voler la vedette pour offrir une fiche aussi reluisante (6-2-2) à son équipe.

Marc Bergevin en a convenu lundi après-midi. C'était au tour de Claude Julien mardi matin.

« J’ai toujours cru qu’on ne devrait jamais se fier uniquement à notre gardien. Il y a des soirs où il va nous gagner des matchs, ça fait partie de son travail, c’est toujours bon d’avoir un gardien qui est capable de le faire. Au bout du compte, avec 82 matchs, c’est important de se fier sur les autres. On va avoir un gardien encore plus reposé à la fin de la saison. Si on lui donne moins de travail, c’est sûr que c’est à son avantage. »

Price pourrait en avoir plein les bras, par contre, avec les Stars (5-5-0). Alexander Radulov effectuera un retour au jeu après avoir raté les quatre dernières rencontres des Texans.

Le trio qu'il forme habituellement avec Jamie Benn et Tyler Seguin était l'un des plus menaçants de la LNH, mais est tombé en panne sèche en l'absence de l'ancien du Canadien.

Seguin a amassé deux passes pendant cette séquence, tandis que le capitaine a été blanchi en plus de maintenir un différentiel de -3. Radulov, lui, compte 10 points en 6 matchs.

Lundi, à l'entraînement, l'entraîneur-chef Jim Montgomery les avait toutefois séparés. Jamie Benn s'entraînait avec Jason Spezza et Seguin avait retrouvé Radulov.