L'Ontarien de 36 ans en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux.

Duncan, sa femme, Maja, et le directeur athlétique de la division skicross de Canada alpin, Willy Raine, ont été arrêtés par la Police provinciale de Gangwon en février, après qu'un Hummer eut été déclaré volé. Le véhicule aurait ensuite été conduit au Village des athlètes. Ils ont été détenus et ont raté la cérémonie de clôture. Dunca et sa femme ont écopé d'une amende de 1176 $,

Raine a aussi été accusé d'avoir conduit avec les facultés affaiblies, alors que sont taux d'alcoolémie était de 0,16. La limite sud-coréenne est de 0,05. Il a dû payer une amende de $5,880.

Canada alpin a déclaré par communiqué, en mars dernier, que Raine, le fils de la skieuse Nancy Greene-Raine, démissionnait de son poste et que Duncan serait suspendu pour une durée indéterminée.

Les deux Canadiens se sont excusés après les incidents.

Duncan, double médaillé des X Games d'hiver, a terminé huitième du skicross des Jeux de Pyeongchang.