Depuis les bureaux de la LNH à New York, le commissaire Gary Bettman a annoncé une entente de plusieurs années scellée en juillet avec MGM Resorts International, déjà engagée auprès de la NBA, de la WNBA (circuit féminin chapeauté par la NBA) et des Golden Knights de Vegas en tant que propriétaire du T-Mobile Arena.

Selon l'accord, la ligue fournira à MGM des statistiques avancées sur les joueurs, en temps réel, lesquelles permettront aux parieurs de miser sur des situations précises pendant le déroulement des matchs.

Ces données n’ont jamais été rendues publiques et font encore l’objet de tests. Il y a déjà eu des tests à des événements phares comme la Coupe du monde de hockey et le match des étoiles, et les résultats étaient concluants, a indiqué la LNH.

Dès la saison prochaine

Selon Bettman, la technologie sur laquelle s'appuient les données devrait être opérationnelle à 100 % pour la saison 2019-2020. MGM mettra une application à la disposition des amateurs grâce à laquelle ils pourront miser en temps réel.

Une récente décision de la Cour suprême américaine a ouvert la porte au recours à ce type d’application centralisée. Là où les paris sont permis, des comptoirs et des kiosques MGM pourraient voir le jour à l’intérieur ou à proximité des amphithéâtres de la LNH.

Dans le cas contraire, les parieurs gagnants pourraient être récompensés sous la forme de billets gratuits pour des rencontres de la LNH. Une première estimation de la ligue évalue les retombées économiques directes pour la LNH entre 200 et 300 millions de dollars.

Gary Bettman a précisé que la ligue ne toucherait pas un pourcentage des paris engagés et que les revenus dégagés proviendraient exclusivement de l’accord de commandite signée avec MGM.

De plus, ce partenariat n’est pas exclusif, pas plus que l'utilisation des données, qui demeurent la propriété de la LNH.