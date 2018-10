Un texte de Félix St-Aubin

Spezza atteindra cette marque notable mardi à l'occasion d'une visite au Centre Bell afin de se mesurer au Canadien (6-2-2), une organisation qu'il connaît drôlement bien en raison de ses nombreuses années passées à Ottawa.

C'est une importante réalisation pour moi puisque je travaille fort pour demeurer dans la LNH et au sommet de mes capacités. Il y a des hauts et des bas [dans une carrière], c'est certainement un accomplissement dont je suis fier. Jason Spezza, attaquant des Stars de Dallas

« Ce sera très spécial d'y parvenir [au Centre Bell], c'est probablement l'endroit à l'étranger où j'aime le plus me produire. Je suis un joueur qui aime les traditions, et cette ville de hockey est riche en ce sens. J'aurais été heureux d'accomplir cet exploit à n'importe quel amphithéâtre, mais le faire à Montréal ajoute assurément à l'excitation. »

Spezza roule sa bosse dans le circuit Bettman depuis déjà 16 campagnes. Elle est loin l'époque où il faisait la pluie et le beau temps en compagnie de Marian Hossa, puis de Dany Heatley lorsque les services du premier ont été envoyés à Atlanta contre le second, et de Daniel Alfredsson.

Le joueur de centre qui a célébré son 35e anniversaire de naissance pendant la saison morte a quitté sa province natale en 2014 pour poursuivre sa carrière à Dallas. Il a côtoyé le défenseur Marc Methot à ses deux dernières campagnes à Ottawa, avant de le retrouver au Texas il y a un an.

« Il est incroyable, il est super, s'est empressé de dire Methot lundi à l'issue de l'entraînement matinal des Stars. Il est intelligent, il comprend très bien le jeu. C'est un gars avec qui tu peux discuter lorsque ça ne va pas bien sur la glace, il connaît tout. Je suis content pour lui. »

« C'est un professionnel qui est doté d'une grande classe, a poursuivi l'entraîneur-chef Jim Montgomery. Il fait tout de la bonne façon, il est un excellent coéquipier et il est respecté par tout un chacun. »

Jason Spezza (90) Photo : The Associated Press/Duane Burleson

Dans l'ombre d'un trio étoilé

Jamie Benn, Alexander Radulov et Tyler Seguin retiennent encore l'attention à Dallas lorsqu'il est question de punch à l'attaque. lls ont ensemble généré plus du tiers des buts des Stars (11 sur 30), et ce, même si Radulov a raté 4 des 10 confrontations en raison d'une blessure au bas du corps.

À la lumière des 10 premiers matchs du calendrier, on peut désormais parler d'un quatuor et non d'un trio en ce qui concerne la force de frappe offensive des Stars

« La dernière saison a été difficile sur le plan personnel, mais je savais qu'il me restait de l'essence dans le réservoir. Je devais me retrouver dans mon jeu. Montgomery est très bon pour moi, il me pousse pour que je redevienne le joueur que j'étais il y a quelques années », a expliqué l'auteur de 8 points, dont 2 buts, en 10 affrontements.

Je recommence à me sentir bien avec mon jeu et la confiance revient par le fait même. Je joue bien jusqu'ici, mais j'ai le sentiment que je peux encore atteindre un autre niveau. C'est très excitant. Jason Spezza, attaquant des Stars de Dallas

Jason Spezza (no 90) Photo : La Presse canadienne/Trevor Hagan

Reconnu pour ses talents lorsqu'il est en contrôle de la rondelle, que ce soit pour repérer un coéquipier comme il le fait si souvent ou pour se créer de l'espace sur la patinoire, Spezza a compris grâce à Montgomery qu'il « devait posséder le disque plus souvent » afin de renouer avec le succès.

« Il me met également au défi d'élever les attentes à mon endroit pour créer des jeux et contribuer à chaque match. Peut-être que l'an dernier j'ai accepté le rôle qu'on m'avait confié... [...] J'ai travaillé fort durant l'été pour retrouver ma touche, et l'instructeur m'encourage à être plus dynamique avec la rondelle. »

« Il a fait certains changements pendant l'été et il travaille beaucoup sur son patin avec certains instructeurs, a remarqué Methot. Il a plus d'énergie, il est peut-être dans une meilleure forme aussi. Il joue bien pour nous autres. »

Montgomery estime que le nouvel état d'esprit de Spezza, qui a la ferme intention de prouver à ses pairs qu'il a toujours sa place dans un trio offensif, y est pour quelque chose dans ce retour sur les rails de la réussite.

Et ce sont les Stars qui en bénéficieront le plus.

« Pour nous autres, si nous voulons avoir du succès cette saison, il faut que Jason Spezza soit un bon joueur. Jusqu'à présent, il y contribue », a expliqué le pilote recrue.