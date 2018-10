Manziel permettra peut-être aux Alouettes de se bâtir une attaque au cours des prochaines années.

Pour le moment, il leur a surtout permis d'éviter de tomber dans l'oubli après une quatrième année sans match éliminatoire.

En 2018, les Alouettes ont imité le Canadien des dernières années en bouchant les trous avec des vétérans au lieu de se tourner immédiatement vers la jeunesse.

Après avoir commencé la saison avec des vétérans comme Drew Willy, Chris Williams et Jamaal Westerman, l'équipe a finalement pris le virage jeunesse.

Elle a fait l’acquisition de Manziel, avant de laisser partir les Tyrell Sutton, Philip Blake et Patrick Lavoie, en plus de Williams et Westerman, qui ont fait partie de l'échange de Manziel.

Johnny Manziel a deux victoires cette saison. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

En passant, s'il amorce la prochaine saison comme quart partant des Alouettes, « Johnny Football » pourrait encore être le plus jeune quart partant de la LCF.

Les Alouettes 2018, ce sont plus de 80 joueurs, 58 partants différents, 6 quarts, 13 lignes offensives différentes en 17 matchs, le tout géré par un groupe de 13 nouveaux entraîneurs.

L'équipe voulait se trouver un quart, rebâtir la ligne à l’attaque et améliorer le talent canadien.

Les Montréalais ont maintenant des options, mais ils ont tellement tardé à prendre le virage que personne n’a eu le temps de s’établir et on va se retrouver au camp avec une autre série de points d’interrogation.

On présume que Manziel sera le quart numéro un. On présume que Kristian Matte et Phillipe Gagnon seront au milieu de la ligne offensive avec Tony Washington au bout de la ligne, si ce dernier revient.

Il y a toutefois au moins six ou sept candidats pour les deux autres postes et seuls Sean Jamieson et Na’Ty Rodgers ont obtenu suffisamment de temps de jeu pour être évalués correctement.

Avec les portes tournantes à la position de quart et les misères de la ligne à l’attaque, les Moineaux ont été particulièrement nuls en attaque.

La saison 2018 a également laissé voir une carence chez les receveurs de passes.

Donc, en plus de ne pas avoir réglé leurs trois problèmes principaux, même s’ils ont plus d’options que l’an dernier à la même date, Kavis Reed et ses hommes de football doivent aussi trouver un ou deux receveurs de premier plan.

Bref, c’est toute une tâche d’évaluation et de recrutement qui attend le personnel football montréalais.

Citation de Kavis Reed lors de sa nomination Photo : montrealalouettes.ca

Pour m’aider à faire mon bilan de saison, j’ai choisi d’utiliser la grille proposée par Kavis Reed lui-même lors de son bilan de saison l’an dernier.

Il avait alors présenté son plan en 10 objectifs.

1. Favoriser la rétention des joueurs et des employés en continuant de développer l’infrastructure qui nous permet de leur offrir un environnement et une expérience de qualité supérieure

Objectif partiellement atteint.

En partant, je ne peux croire que c’était plus important que de se trouver un entraîneur et un quart.

Depuis deux ans, les Alouettes voyagent en vols nolisés, le vestiaire de l’équipe a été amélioré et les joueurs ne prennent plus l’autobus scolaire pour aller s’entraîner.

Les installations ne se comparent pas à celles de la majorité des équipes de la LCF ou même des meilleures universités, mais il y a eu du progrès…

2- Former une équipe d’entraîneurs forte et diversifiée qui maximisera le potentiel des joueurs

Objectif non atteint pour le moment. Trop tôt pour l'évaluer.

Les Alouettes ont complètement transformé leur personnel d’entraîneurs. Elles n'ont conservé que les anciens joueurs de l’équipe André Bolduc et Billy Parker.

L’arrivée de Mike Sherman a été un coup d’éclat inattendu qui a certainement aidé à rétablir la crédibilité de l’organisation.

À sa première saison au football canadien, Sherman avait beaucoup à apprendre.

L’attaque n’a guère progressé sous sa gouverne avec Khari Jones comme coordonnateur.

Je crois cependant qu’avec un peu de stabilité au poste de quart et dans la formation en général, on aura une meilleure idée de la qualité du groupe d’entraîneurs.

3- Identifier le prochain quart de l’équipe et le faire progresser au sein de l’organisation

Objectif partiellement atteint.

On a établi le quart, il reste à le faire progresser.

4- Profiter du repêchage pour bâtir et conserver un groupe de joueurs canadiens d'élite

Objectif non atteint.

Un seul joueur repêché par les Alouettes a été inséré dans la formation partante cette année, le joueur de ligne offensive Sean Jamieson.

Si on veut être vraiment généreux, on peut ajouter Philippe Gagnon qui s'est remis d’une blessure, mais qui avait déjà été partant à sa saison recrue en 2016.

Au sein de la formation actuelle, on retrouve 13 joueurs repêchés par les Alouettes au cours des trois dernières années.

Seuls Philippe Gagnon et Sean Jamieson sont partants.

Parmi les Canadiens qui n’ont pas été repêchés par l'équipe, Hénoc Muamba est parmi les meilleurs de la ligue et Tevaughn Campbell a été une belle surprise au poste de demi de coin.

Hénoc Muamba Photo : Gracieuseté /Alouettes de Montréal

5- Avoir plus d’un joueur du même type à chaque position afin que les stratégies établies n’aient pas à être adaptées, même en cas de blessure

Objectif non atteint.

Oubliez ça! Les Alouettes ne sont pas rendues là!

Avant de penser à ajouter de la profondeur, il faut avoir des partants de premier plan, et il en manque encore à plusieurs positions.

6- Bâtir une équipe composée de joueurs constants et au caractère fort qui adhèrent à la culture de haute-performance

Objectif non atteint.

Comme les Alouettes ont utilisé plus de 80 joueurs et près de 60 partants différents depuis le début de la saison, on peut dire que l'équipe cherche encore.

7- Exploiter le marché des joueurs autonomes stratégiquement en ciblant des joueurs en fonction de besoins précis seulement

Objectif plus ou moins atteint.

Les additions de Hénoc Muamba et de Tommy Campbell ont certes été très utiles.

La signature de Jamaal Westerman n’a pas eu l’effet escompté, car même s’il menait l’équipe pour les sacs au moment de son échange, la défense n’a pas semblé souffrir de son départ.

Peut-être aura-t-il permis aux Alouettes de finalement trouver le successeur d’Anthony Calvillo, car il a été inséré dans l'échange qui a amené Johnny Manziel à Montréal.

8- Faire du poste de quart-arrière ainsi que des fronts offensif et défensif des priorités

Objectif pas vraiment atteint.

On a maintenant des options au poste de quart.

La ligne défensive a fait du travail surprenant, notamment grâce aux Américains Woody Baron et Ryan Brown.

La ligne à l’attaque est encore un gros point d’interrogation.

9- Entretenir la relation nouée en 2017 avec les clubs universitaires, collégiaux et secondaires afin de consolider notre place dans le milieu du football amateur au Québec

Il est difficile de juger cela de l’extérieur.

10- Continuer d’être présent et actif dans la communauté

Les joueurs francophones sont particulièrement sollicités et efficaces dans leurs relations avec le public.

La performance de l’équipe sur le terrain rend leur travail particulièrement ardu.