Pour commencer, voici un tableau illustrant le nombre de chances de marquer (par tranche de 60 minutes de jeu) obtenu par chaque joueur du CH au cours de la dernière tranche de cinq matchs, en comparaison avec le rendement fourni lors du premier segment du calendrier :

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Max Domi a pris le plancher

Max Domi a transporté le Tricolore sur ses épaules durant le deuxième segment du calendrier. Le nouveau centre numéro un de l’équipe a inscrit le tiers (5) des 15 buts de l’équipe en plus d’avoir participé à près de la moitié des buts inscrits par l'équipe (récolte de 7 points sur 15 buts).

Entre le début de la saison 2017-2018 et le 16 octobre dernier, Domi n’était parvenu à secouer les cordages que 9 fois sur 160 tirs au filet (5,63 %). Mais au cours des deux dernières semaines, pas moins de 45,5 % de ses tirs ont touché la cible! Durant cette période, son nombre de chances de marquer a aussi bondi de 50 %.

Un tel taux de succès est évidemment insoutenable sur une longue période. Mais cette période de grâce pourrait rehausser le niveau de confiance de Domi et lui permettre de réaliser son véritable potentiel offensif. Après une saison recrue de 18 buts en Arizona, il avait été limité à seulement 9 filets au cours des deux dernières saisons.

Moins d’attaque, mêmes résultats

De façon générale, le Canadien a présenté durant le second segment une fiche identique (3-1-1, moyenne de ,700) à celle des cinq premiers matchs.

Les hommes de Claude Julien ont inscrit 15 buts durant le second segment, alors qu’ils en avaient marqué 17 lors des cinq premiers matchs. Pourtant, durant ce second segment, l’attaque a vu sa quantité de tirs dirigés au filet adverse diminuer de plus de 26 % et son nombre de chances de marquer être réduit de près de 20 %. Ces chiffres illustrent à quel point le soubresaut offensif de Domi s’est avéré important.

L’unité d’avantage numérique (23,5 % contre 13,6 %) a toutefois nettement progressé. Le rendement des gardiens aussi. Lors des cinq derniers matchs, Carey Price a affiché une moyenne de réussite de ,930 (comparativement à ,909) et Antti Niemi a vu la sienne passer de ,893 à ,905.

Carey Price Photo : Associated Press/Winslow Townson

Drouin progresse, Lehkonen en panne sèche

Le brio de Domi, qui s’illustre tant en attaque qu’en zone défensive, a aussi un impact sur le rendement de ses compagnons de trio.

Jonathan Drouin, qui présentait l’un des pires bilans défensifs de l’histoire du club la saison dernière (-28), a compilé un intéressant +4 durant la dernière tranche de cinq parties. En plus de récolter cinq points (1-4-5) durant cette période, Drouin a aussi vu grimper son taux de chances de marquer par tranche de 60 minutes de 2,64 à 4,04. Cela est beaucoup plus acceptable pour un membre de la première unité d’avantage numérique.

Au sein de ce trio, la grande énigme demeure toutefois Artturi Lehkonen. Même s’il a jusqu’ici obtenu le troisième total de chances de marquer de qualité (14), Lehkonen est incapable d'en profiter.

Auteur d’un seul but jusqu’à présent, il présente un taux de succès buts/tirs de seulement 4,8 % cette saison. Depuis le début de la campagne 2017-2018, Lehkonen n’a marqué que sur 7 % de ses tirs cadrés, ce qui le place loin parmi le dernier tiers chez les attaquants partants de la LNH.

Armia brille aux côtés de Kotkaniemi, mais pas Byron

Joel Armia Photo : Associated Press/Jeffrey T. Barnes

La recrue Jesperi Kotkaniemi a disputé son 10e match dans la LNH, ce qui signifie qu’une année de contrat est déjà inscrite au compteur dans son cas. Mais attention, une année de contrat ne signifie pas une année de service.

La convention collective de la LNH prévoit que les joueurs ont droit à l’autonomie après sept années de service. Or, dans le cas d’une recrue comme Kotkaniemi, cette année de service n’est atteinte qu’à compter du 40e match disputé.

Pour ce qui est des chances de marquer par tranches de 60 minutes, Kotkaniemi a présenté un rendement de 2,65 tout à fait semblable à celui des cinq premiers matchs. Par contre, le nombre de chances qu’il a créées pour ses coéquipiers grâce à ses talents de passeur a littéralement explosé.

Son compatriote Joel Armia en a été le plus grand bénéficiaire. Muté au sein du trio de Kotkaniemi, Armia a vu son taux de chances de marquer plus que doubler (de 2,67 à 6,35). À l’inverse, Paul Byron a disparu depuis qu’il joue aux côtés de Kotkaniemi. Il ne récolte plus que 2,25 chances par 60 minutes comparativement à 8 en début de saison.

Le quatrième trio : très différent avec et sans Hudon

Quelle doit être la mission d’un quatrième trio dans la LNH moderne? Générer de l’attaque ou simplement distribuer des mises en échec en campant un rôle strictement défensif?

Claude Julien a suscité un certain débat à ce sujet en retranchant Charles Hudon de la formation dans trois des cinq derniers matchs. Malgré une utilisation très limitée, Hudon, rappelons-le, était le meneur de l'équipe après le premier segment de cinq matchs. Il présentait une moyenne de 8,75 chances de marquer par 60 minutes.

Lors des trois matchs précédant le retrait de Hudon, le quatrième trio avait obtenu pas moins de 10 chances de marquer. En l’absence de Hudon (3 matchs), le quatrième trio a été limité à seulement trois occasions. L’utilisation limitée de Hudon semble aussi avoir eu un effet sur le centre Matthew Peca, qui n’a obtenu aucune chance de marquer au cours des cinq dernières rencontres.