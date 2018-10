Federer a de nouveau goûté à l'ivresse de la victoire, dimanche, au plus grand désarroi du Roumain Marius Copil qu'il a battu 7-6 (7/5) et 6-4.

Le vénérable athlète de 37 ans a été sacré pour la quatrième fois de la saison, après les Internationaux d'Australie et les tournois de Stuttgart ainsi que Rotterdam.

Issu des qualifications et obscur 93e joueur mondial, mais tombeur des deuxième et troisième têtes de série Alexander Zverev et Marin Cilic cette semaine, Copil a résisté tant bien que mal jusqu'à ce que Federer élève son jeu dans les moments opportuns.

Le maestro helvète a été pratiquement intouchable lorsque sa première balle de service a été envoyée en jeu. Il a remporté 32 points sur une possibilité de 34, dont la totalité durant la manche initiale (22 en 22).

Anderson également champion

Kevin Anderson (no 2) a décroché son deuxième titre de l'année à Vienne et un laissez-passer pour les finales de l'ATP qui seront disputées le mois prochain.

Pour ce faire, le Sud-Africain a défait le Japonais Kei Nishikori (no 5) en deux manches de 6-3 et 7-6 (7/3). Le joueur nippon a perdu une neuvième finale d'affilée.

Anderson s'était également imposé en février à l'Omnium de New York, au Nassau Coliseum. Il a soulevé le cinquième trophée de sa carrière en Autriche.

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Federer, Juan Martin Del Potro et Alexander Zverev sont aussi assurés de jouer à Londres du 11 au 18 novembre.

Vainqueur de 11 tournois, Nishikori n'a pas triomphé depuis février 2016, à Memphis.